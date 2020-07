Se ve cada vez más lejos Jaguares del Súper Rugby Deportes 09 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La franquicia argentina Jaguares, y también las cuatro de Sudáfrica, no formarían parte del nuevo Súper Rugby que se jugará en 2021, del cual participarían únicamente las de Nueva Zelanda, Australia, más alguna otra nación del Pacífico, según informó ayer un medio de prensa neozelandés.

La Sanzaar, consorcio que reúne a las federaciones de las cuatros potencias del hemisferio Sur, realizó una revisión del certamen y ese documento, denominado "Aratipu", recomienda una serie de cambios para transformar el certamen en el Trans-Tasman.

No sólo sería el fin del Súper Rugby sino también de la Sanzaar ya que sin Sudáfrica y Argentina el organismo va camino a la disolución, aunque le quedaría aún la organización del Rugby Championship, con los cuatro seleccionados.

Según el sitio Newshub, la Sanzaar determina el fin de la competencia con Jaguares y los cuatro conjuntos sudafricanos, Bulls, Stormers, Sharks y Lions, ya se sabía que no continuaría Sunwolves de Japón, limitándola a equipos de Australia, Nueva Zelanda y un país del Pacífico, un total de 10 franquicias.

Los entrenadores y dirigentes de Nueva Zelanda y Australia están conformes con ese futuro Trans-Tasman ya que se les hacía incómodo trasladarse a la Argentina y Sudáfrica, por el tiempo de viaje y los costos.

Además, el Súper Rugby Aotearoa, con las cinco franquicias de Nueva Zelanda (Crusaders, Blues, Highlanders, Chiefs y Hurricanes), y el Súper Rugby Vodafone con las australianas (Waratahs, Reds, Brumbies, Rebels, más Western Force como invitada) son un éxito, en especial la de Nueva Zelanda con estadios llenos, ya que en Australia se juega a puertas cerradas.

Estas Trans-Tasman es hoy un boceto pero cada día toma más fuerza y la posibilidad de que Jaguares pueda seguir jugando en el hemisferio Sur asoma como difícil.