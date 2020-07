La actividad de tambos argentinos da muestras de una rentabilidad positiva

El precio de la leche al productor para mayo del 2020 fue de $ 18,24/litro (SIGLeA) y $ 18,58/litro (Panel 18 Empresas).

Y el Costo de Producción (Gastos Directos + Gastos de Estructura + Amortizaciones + Retribución Empresarial – Recuperos) fue de $ 16,71, arrojando un rentabilidad al capital del 2,6%.

Estos datos están contenidos en el reporte del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) de fines de junio, e indica que "si al Costo de Producción le incorporamos una rentabilidad exigida al Capital Promedio Operado del 5% anual, obtenemos un Precio de Equilibrio de $ 20,05 (precio necesario para pagar todos los costos en efectivo, mantener el capital y retribuirlo con esa tasa asignada)", de acuerdo a información de TodoAgro.

* Crece la producción de leche

El Observatorio de la Cadena Láctea estima que el primer semestre terminará con un incremento cercano al 9% en relación al mismo periodo de 2019.

Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea, en el primer semestre del año la producción de leche registrará un incremento de entre el 8% y 9% respecto del período enero/junio del año pasado.

En el primer cuatrimestre (último dato sistematizado por el OCLA) la producción creció un 8,5% en la comparación interanual y sumó casi 3.225 millones de litros de leche.

"Las exportaciones alcanzaron los 777 millones de litros, con un aumento del 22,7% contra los envíos al exterior registrados en enero/abril de 2019", destacaron desde el OCLA.

* El tambo tiene rentabilidad desde hace 18 meses

El precio panel 18 en dólares fue de US$ 0,274/litro, por su parte el Costo de Producción de US$ 0,247/litro y el Precio de Equilibrio de US$ 0,296/litro.

La facturación mensual del tambo promedio actualizada por IPC, subió un 0,5% respecto al mes anterior (promedio diario) y 1,0% interanual.

Es el décimo octavo mes consecutivo con rentabilidad positiva (cabe aclarar, luego de un largo período de bajos niveles de rentabilidad o de rentabilidad negativa), con valores oscilando entre 0,1% y 8,4% con un promedio del 4,1% en los últimos 12 meses.

Se sigue observando una altísma dispersión de costos, precios de equilibrio y rentabilidades entre estratos productivos y entre regiones. El costo presenta un desvío estándar de $ 1,20/litro (7,1% el coeficiente de variación).

Para simplificar el análisis se calcula el promedio ponderado de todas las regiones (10) y de todos los estratos productivos (3 por región) del tambo modal (sistema productivo más frecuente).

Además, y como una forma que permita realizar comparaciones internacionales se efectúa el mismo análisis también en dólares por litro de leche.

* En materia de comparación

Al comparar el Ingreso al Capital generado por el Caso Modal Promedio Ponderado con el Capital Promedio Operado (tierra, animales, maquinarias, bienes de uso y circulante), da una tasa de rentabilidad del 2,6%. La rentabilidad ponderada de las diez regiones por estrato es de 0,2%, 2,2% y 4,7% para el chico, mediano y grande, respectivamente.

·La rentabilidad fue 0,78 puntos porcentuales inferior respecto al mes anterior y 5,77 con respecto a mayo de 2019.

·El precio SIGLeA se incrementó el 0,1% intermensual y el 25,4% interanual.

·El costo de producción lo hizo el 2,2% y el 46,3%, respectivamente.

.Por su parte el tipo de cambio subió 3,0% respecto al mes anterior y el 50,7% respecto a igual mes del año anterior.

·En lo que respecta a la inflación fue del 1,5% y el 43,4% en la comparación mensual y anual.

Y si se tiene en cuenta el promedio móvil de 12 meses de la tasa de rentabilidad de la serie disponible, sólo en el período (ene-feb. '20) llega a la tasa exigida el 5% y ahora en los últimos 3 meses (mar-may) se comienza a observar la caída de la tasa de rentabilidad sobre el capital promedio operado, producto de que el precio ha recibido incrementos por debajo de los costos de producción.

* Lo relacionado a la producción, y a la rentabilidad

El costo de producción se vincula en diferentes proporciones con estos tres componentes: leche (mano de obra de ordeño y alquileres, por ejemplo), inflación (para algunos bienes y servicios no transables en el exterior) y variación en el dólar (semillas, agroquímicos, fertilizantes, suplementación, tasa de interés, etc.).

Si se supone una tasa de rentabilidad exigida al capital del 5%, se debería generar un Ingreso Neto de $ 26.592/ha./año ($ 372.725 mensuales sobre la superficie considerada), que dividido por los 7.950 litros de leche de productividad promedio, deberían generar un ingreso neto unitario de $ 3,34/litro de leche. Por lo tanto, el Precio de Equilibrio sería en este supuesto de $ 20,05/litro de leche ($ 16,71 de Costo Total + $ 3,34 de Rentabilidad al Capital), unos US$ 0,296/litro.

* Análisis por región y por estrato productivo

Cuando se analiza cada región y cada estrato pueden observarse diferentes realidades referidas a los niveles de productividad y eficiencia, y aunque tamaño no es sinónimo de eficiencia, los tambos de los estratos más grandes son los que generalmente presentan menores costos, mejores precios y mayores tasas de rentabilidad.