Provincia advierte que este fin de semana largo no es turístico
09 de julio de 2020

Desde el Ministerio de Seguridad, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se informó que en el contexto del Plan Accesos Cuidados que lleva a cabo la provincia serán muy rigurosos los controles sanitarios, de permisos y documentación respaldatoria para aquellos que deseen ingresar a la provincia a partir de este miércoles. Por este motivo, se restringirá el ingreso a la provincia y sólo podrán hacerlo transportistas y personas con los correspondientes permisos.

La medida excepcional empezó a regir desde ayer a las 17 horas y se extenderá hasta el domingo 12 hasta las 20 horas.

En este sentido, el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo, enfatizó que “superados ya los 100 días desde la irrupción del Covid-19 en la Argentina, en Santa Fe hemos logrado no tener circulación comunitaria del virus". En tal sentido, aseguró que “el próximo fin de semana no es turístico y seremos muy estrictos en el control de toda aquella persona que quiera ingresar a nuestra provincia, debiendo contar obligatoriamente con la aplicación provista por la provincia o con la declaración jurada y permisos correspondientes para circular”.

De esta manera, todos los accesos en los límites interprovinciales serán controlados en puestos sanitarios donde la Policía Vial, junto a personal del Ministerio de Salud, llevarán a cabo las fiscalizaciones necesarias para evitar el ingreso de personas no autorizadas o que presenten signos de posible contagio del virus Covid-19.