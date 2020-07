Austin no recibe esta temporada a MotoGP Deportes 09 de julio de 2020 Redacción Por CANCELAN EL GRAN PREMIO DE LAS AMERICAS

FOTO ARCHIVO ALEX RINS. Festejando en el podio en 2019.

Luego de realizarse de manera ininterrumpida desde 2013, con seis victorias consecutivas de Marc Márquez (Honda), en una racha espectacular que se vio interrumpida en la última edición por Alex Rins (Suzuki), esta temporada no se llevará a cabo el Gran Premio de las Américas.

Así lo confirmaron los propietarios del circuito de la ciudad estadounidense de Texas, aduciendo las dificultades que ha generado el coronavirus en ese país, que es el más afectado por la pandemia.

De todos modos, ya anunciaron que el año próximo recuperará su lugar en el calendario, disputándose el fin de semana del 16, 17 y 18 de abril, según lo reconoció Dorna Sports, titular de los derechos comerciales de MotoGP.

Antes de conocerse esta suspensión, el Gran Premio de las Américas figuraba con un asterisco en el certamen 2020, al igual que la competencia que en el próximo mes de noviembre debería realizarse en Termas de Río Hondo, el habitual escenario -en los últimos años- del Gran Premio de la República Argentina.

Sin embargo, los organizadores de la carrera en el trazado santiagueno no han renunciado a la posibilidad de llevar adelante el evento, entre el 20 y 22 de noviembre.

La realización de la prueba en la ciudad termal dependerá exclusivamente de cuestiones sanitarias, toda vez que la intención es poder correr con público.

Actualmente, la provincia de Santiago del Estero tiene cerradas sus fronteras por resolución del gobierno que encabeza Gerardo Zamora.

De todos modos, restan todavía cuatro meses y medio para la fecha otorgaba por la FIM, un plazo importante, pero que no garantiza la organización de esa cita mundialista por el Covid-19.



EL CALENDARIO

El pasado 11 de junio, desde la Federación Internacional de Motociclismo, se dio a conocer el siguiente programa de competencias:

17 al 19 de julio: Gran Premio de España, en Jerez.

24 al 26 de julio: Gran Premio de Andalucía, en Jerez.

7 al 9 de agosto: Gran Premio de República Checa, en Brno.

14 al 16 de agosto: Gran Premio de Austria, en Spielberg.

21 al 23 de agosto: Gran Premio de Styria, en Spielberg.

11 al 13 de septiembre: Gran Premio de San Marino, en Misano.

18 al 20 de septiembre: Gran Premio de Emilia Romagna, en Misano.

25 al 27 de septiembre: Gran Premio de Catalunya, en Barcelona.

9 al 11 de octubre: Gran Premio de Francia, en Le Mans.

16 al 18 de octubre: Gran Premio de Aragón, en MotorLand.

23 al 25 de octubre: Gran Premio de Teruel, en MotorLand.

8 de noviembre: Gran Premio de Europa, en Valencia.

15 de noviembre: Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en Valencia.