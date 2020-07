La Municipalidad continúa acompañando a estudiantes Locales 09 de julio de 2020 Redacción Por DE MANERA VIRTUAL

FOTO COMUNICACION SOCIAL VIDEOCONFERENCIA. Castellano, junto a Andereggen y Vitaloni.

El intendente Luis Castellano, acompañado por la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, y la coordinadora del Área, Guillermina Vitaloni, mantuvo un encuentro por videoconferencia con tutoras y tutores de los programas que acompañan a estudiantes de todos los niveles educativos de la ciudad, para charlar sobre la forma en que vienen trabajando desde que comenzaron las medidas de aislamiento social por COVID-19, que dieron inicio en el mes de marzo.

Como bien indicó Andereggen, “nuestra política parte de la premisa de que en educación todos los caminos son posibles”, por eso, “todos los Programas de Inclusión Educativa complementan las propuestas del sistema educativo oficial con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, igualando oportunidades para el acceso, las trayectorias de calidad y el egreso en todos los niveles educativos”. Esto puede sostenerse gracias a un equipo de docentes y tutores integrado por más de 60 personas.

“Todos los programas de inclusión educativa han tenido que replantearse las estrategias para el logro de los objetivos y el mayor desafío es sostener el vínculo entre escuela y estudiantes, mediado únicamente por las propuestas pedagógicas virtuales y el cumplimiento en la resolución de las mismas”, agregó la coordinadora del Departamento de Inclusión Educativa, Vanina Ramírez.

Cabe recordar que, este Departamento, “tiene como beneficiarios a 690 niñas, niños, jóvenes y adultos”, que acompaña mediante los Programas de Alfabetización y Acompañamiento Educativo, en el nivel primario; el Programa Bicentenario de Inclusión Educativa y Seguila Igual para jóvenes estudiantes del secundario; y los Programas de Acompañamiento al Vuelvo a Estudiar Virtual y Seguila, para adultos que quieren completar sus estudios secundarios.

Las tutoras y tutores presentes coincidieron en que la situación viene siendo desafiante porque "puso al descubierto las desigualdades sociales, económicas y culturales entre las y las estudiantes”, no obstante, todos los equipos se dieron estrategias para sostener los acompañamientos y la presencia del Estado entre quienes más la necesitan.

Al cierre del encuentro, el Intendente felicitó al equipo: “Lo fundamental es que no se nos caiga la gente de los vínculos que estamos teniendo. Creo que lo fundamental es haber mantenido el vínculo. 690 estudiantes es un número super importante y muy relevante para la ciudad. Que nuestro sistema educativo se haya mantenido en pie y hayamos podido sostener el vínculo con la parte más vulnerable de ese sistema educativo, se lo debemos a ustedes y a sus equipos docentes”, expresó.



ADAPTACION A LOS PROGRAMAS

“Esta situación actual nos hizo cambiar el medio de acompañamiento, de la presencialidad a la virtualidad, y nos reforzó la importancia del trabajo con las familias y las escuelas, porque con esto de trabajar con el celular como principal herramienta, nos metimos en la casa de los chicos” expresó Luisina D ́Alessandro, coordinadora del Taller de Acompañamiento Educativo Primario. “Lo que hacemos concretamente es apoyar a las escuelas en su tarea educativa, ellas nos derivan a los estudiantes y nosotros diseñamos actividades especiales de acuerdo a las necesidades de cada grupo” manifestó Ramírez en relación al Taller de Alfabetización, coordinado por Milena Santiano. En este contexto, “trabajamos con el equipo de profesores a través plataformas y reuniones virtuales; creamos un grupo de Whats App para el envío de actividades y la comunicación con los/as estudiantes y sus familias; con los que además mantenemos un diálogo constante a través de llamadas y mensajes para colaborar con cualquier problemática que se les presente; también enviamos actividades impresas cada 15 días”. Vale destacar que, estas estrategias, se replicaron en casi todos los programas.

En lo que respecta a Inclusión Educativa, uno de los tutores, Gerardo Cardoni, contó que “el rol de los docentes de inclusión ha sido fundamental en la organización y fortalecimiento de la confianza y autonomía de las y los estudiantes, pues durante el aislamiento social se encontraron con más tiempo libre sin horarios que cumplir y una rutina alterada en la que ellos solos encuentran muchas dificultades a la hora de organizar sus tiempos de estudio y dedicación a la tarea escolar”.

Regina Grisolia, una de las coordinadoras del Programa Seguila Igual, expresó: “Siempre decimos que el corazón del programa radica en el intercambio cotidiano y el seguimiento personalizado de las participantes. Eso, al igual que los talleres, se realiza hoy de manera exclusiva a través de Whats App; a lo que sumamos documentos de drive y mail para concretar trámites específicos. Destacamos la colaboración sostenida con tutoras y directoras de las escuelas, y también el intercambio y la ayuda entre las mimas participantes”. Noelia Rodríguez y Celeste Werlen, coordinadoras de los acompañamientos a quienes cursan el Programa Vuelvo a estudiar, en el Centro Municipal de Capacitación en Oficios (CMCO) y las vecinales, respectivamente, contaron que el acompañamiento que realizan es “tecnológico y pedagógico”, motivo por el cual esta situación, obligó a sus equipos a darse estrategias de lo más variadas. Rodríguez, contó que “este año debimos abordar medidas como: acercar el material, llamadas, mensajes, video llamadas, redes sociales, cualquier medio que permitiera indagar cómo se encontraba el/la joven y su familia”. Werlen, por su parte, afirmó que “continuamos trabajando de manera virtual, en forma personalizada vía whatsapp o videollamada en los días y horarios en que se realizaba el acompañamiento de manera presencial en las vecinales”.

Doris Chacón, coordinadora del Programa Seguila, contó que “al abrirse a finales de mayo las inscripciones para exámenes especiales nos vimos en la difícil situación de tomar la decisión de solo acompañar en estas instancias aquellos estudiantes que debían algunas materias y estaban ya cursando la universidad y el hecho de no rendirlas ponía en peligro la regularidad de su cursado”. Es por ello que “en las mesas de mayo solo 15 chicos se prepararon para rendir, en un lapso de tiempo de 4 días, de los cuales 4 egresaron y se rindieron 24 materias. No podrían haberse logrado estos resultados en tan poco tiempo sin el trabajo previo de los docentes en el mes de abril, quienes a través de clases virtuales pudieron preparar materias completas lo que permitió, en pocos días, tener los trabajos de investigación que se requerían para rendir”.

En todos los casos, se destacó el trabajo de los equipos de trabajo que debieron cambiar sus tiempos y espacios de trabajo, poniendo en muchos casos sus propias herramientas tecnológicas, afrontando situaciones extraordinarias, y logrando con convicción y compromiso que las políticas educativas llegaran a los lugares que más lo necesitaban.