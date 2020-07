El ATP está demorado Nacionales 09 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El Estado aún no tiene fecha definida para pagar el 50% del salario de junio a trabajadores del sector privado, con un tope de $33.750 o dos sueldos mínimos, en el marco del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) destinado a paliar los perjuicios de la cuarentena.

"No definimos la fecha de pago, no hay un plazo preestablecido", indicaron a la agencia NA fuentes de la AFIP.

Recordaron, además, que este mes se deberán tener en cuenta los nuevos criterios dispuestos por el Gobierno para la cobertura, ya que la ayuda sólo abarcará a empresas radicadas en el AMBA, Chaco y otras zonas puntuales donde no se flexibilizaron las medidas de aislamiento social.

El Estado pagó la mitad de los salarios de unos 2,6 millones de trabajadores del sector privado de todo el país correspondientes a los meses de abril y mayo.

Pero ahora aún no se determinó cuántos serían los empleados alcanzados por el beneficio, ni a qué monto ascendería la partida que deberá asignarse, entre otros puntos claves.

El organismo recaudador procesa la información y determina a quiénes les corresponde el beneficio -lo que se está haciendo en estos días y aún no se finalizó- y luego lo remite a la ANSeS para efectivizar el pago.

"El objetivo del Estado es que los beneficiarios accedan en el menor plazo posible al salario complementario", señalaron fuentes de la AFIP.