El secretario de Obras Públicas confirmó que tiene Covid-19

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, quien está siendo investigado por presunta violación de la cuarentena en un encuentro familiar celebrado en la casa de su hermana y en el que habrían participado más personas de las autorizadas, confirmó que tiene Covid-19, y dijo que se encuentra asintomático y haciendo el aislamiento correspondiente.

"Hace instantes me confirmaron que el hisopado que me realicé anoche dio positivo para Covid-19. Me encuentro asintomático y aislado en Bs As. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo", publicó el funcionario en sus redes sociales este martes por la noche.

"Desde que comenzó la lucha contra esta pandemia hemos trabajado incansablemente en mejorar la infraestructura sanitaria de la Argentina, construyendo y ampliando hospitales", agregó Gill, en un hilo de Twitter.

Y completó: "Cumplo mi rol como trabajador esencial y circulo con la autorización correspondiente, de tal modo que no he violado disposiciones que tengan que ver con la cuarentena que impera en diversas regiones del país".

Este miércoles, y tras darse a conocer que su hisopado resultó positivo, el funcionario negó haber violado la cuarentena en una reunión familiar por el cumpleaños de su mamá. "Yo sólo pasé a saludar. Estaban mis hermanos y lo hicimos dentro de los márgenes permitidos para encuentros familiares. La saludé y me volví a Buenos Aires. No se trató de una fiesta. Fue sólo una reunión de mis hermanos y mi mamá. Yo pasé por la casa de mi hermano", contó Gill en diálogo con Cadena 3.

La fiscalía de Instrucción de Villa María, a cargo de la fiscal Juliana Companys, investiga si el funcionario cometió algún tipo de delito en contra de la cuarentena. "Siempre cumplí: primero, con los permisos como cualquier vecino y no solo en eso, sino en todo el accionar que tengo. Me cuidé con demasía. Una cosa es que mi mamá cumpliera años y otra es una fiesta. Me llamó la atención que surgieran esas versiones. He cumplido y voy a seguir las indicaciones", indicó Gill.

Este martes, la fiscal Companys comenzó a investigar una eventual sucesión de hechos que podrían ser violatorios de las normas de prevención sanitaria dictadas por la pandemia de Covid- 19.

En primer lugar, la investigación intenta determinar si en el domicilio de Carla Gill (hermana de Martín Gill) se realizó el pasado fin de semana un encuentro familiar (festejo de cumpleaños de la madre de ambos) con un número superior de asistentes autorizados.

También, la fiscalía busca saber fehacientemente si a ese encuentro asistió el funcionario.

Martín Gill fue reelegido en 2019 como intendente de la ciudad cordobesa de Villa María, pero el 30 de diciembre pasado, el Concejo Deliberante de esa localidad aprobó su licencia, por lo que desde el 1º de enero de este año se convirtió en secretario de Obras Públicas de la Nación.

Como funcionario nacional, Gill había recibido a mediados de febrero al intendente Luis Castellano y a la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivallero a fin de tratar asuntos relacionados a proyectos de infraestructura planificados para Rafaela.

Y a fines de abril Gill estuvo en Rafaela acompañando al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para recorrer junto al gobernador, Omar Perotti y el intendente de Rafaela, Luis castellano, tanto la obra de la autopista de la Ruta 34 como el futuro hospital regional de esta ciudad que se encuentra a medio construir en bulevar Lehmann y Pasaje Frondizi.