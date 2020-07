Tensa reunión entre los dueños del proyecto de la estación de servicio y los concejales Locales 08 de julio de 2020 Redacción Por Fue un encuentro que se realizó en el Concejo, en el que la tensión estuvo presente y en donde los propietarios del terreno ubicado en L. Fanti y Suipacha, que encarnan el emprendimiento comercial de la estación de servicio, se plantaron ante los concejales y les dijeron “estamos acá no por la contradicción en el Código Urbano, sino por un tema político”.

FOTO PRENSA CONCEJO VISITA INCOMODA. Bottero junto a tres integrantes de la familia Merli fueron al Concejo para reclamar por las trabas que impiden construir una estación de servicio en Fanti y Suipacha.

La inversión para instalar una estación de servicio en la estratégica esquina de la rotonda de las avenidas Fanti y Suipacha de Rafaela que pretende realizar la familia sunchalense Merli depende de una modificación del Código Urbano para corregir ciertas "contradicciones" de origen en la redacción, errores compartidos en su momento por el Departamento Ejecutivo y el Concejo. Son los concejales los que deberían adecuar el texto de la ordenanza para habilitar la construcción de una estación que comercializaría combustibles YPF y que generaría al menos 20 puestos de trabajo.

En este escenario, integrantes de la familia Merli que ya opera una estación YPF ubicada en el ingreso a Sunchales concurrieron ayer al Concejo Municipal para explicar el recorrido que hicieron antes de adquirir el terreno de Suipacha a Fanti "a los gitanos", operación que confirmaron una vez que tenían el aval de la petrolera semiestatal y un supuesto compromiso de la Comisión de Urbanismo para modificar el Código que trabaría el proyecto por "grises" en la redacción. A esto se suma la obtención de un Certificado de Conformidad de Uso del Suelo con fecha del 15 de abril de 2019 y con la firma de en ese entonces secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, Carlos Maina. De todos modos, en ese documento se aclara que "el presente certificado no implica autorización alguna para construcción o puesta en funcionamiento de la actividad" de referencia.

El encuentro de ayer lo abrió el presidente del Concejo Germán Bottero, quien antes de darle la palabra a los integrantes de la familia Merli, aclaró que “este tema nunca llegó al Concejo, no hay expediente y es un tema nuevo para nosotros. Recién el viernes pasado nos reunimos con el secretario del área, Diego Martino, y ahora los recibimos a ustedes”.

Todos los concejales estuvieron presentes escuchando la exposición de los empresarios sunchalenses Silvia de Merli, su esposo Omar Merli y uno de los hijos del matrimonio, Hernán Merli, propietarios de la firma YPF Sunchales SRL.

“YPF hacía tiempo que tenía la intención de instalar otra boca de expendio en el sector sur de Rafaela y nos eligieron a nosotros. Cuando averiguamos si había alguna restricción, aparece lo del Código Urbano, con esta contradicción en donde en una parte estaría habilitada y en otra no”, explicó Hernán. Además el hijo mayor del matrimonio dijo que la información de cuánto pagaron por ese terreno -pregunta que le hizo el concejal Lisandro Mársico-, es privada ya que es una transacción entre privados y lo que sí le dejó en claro es que cuando apareció la posibilidad de este proyecto para invertir allí e instalar la estación de servicio, antes se reunieron con la Comisión de Urbanismo y allí recibieron el apto para el uso del suelo, que según dijo es una condición indispensable para poder luego en octubre de 2019, firmar el contrato con YPF, por dicho emprendimiento.

Hernán también aclaró que “con este emprendimiento no nos quisieron tomar los planos precisamente por esta contradicción en el Código Urbano. Por eso es que ustedes no tienen expediente, porque no lo hay. Reitero, antes de comprar el terreno, hicimos todas las averiguaciones ante el Municipio. YPF nos puso la condición de contar con el apto del uso del suelo. La Comisión de Urbanismo se comprometió a revisar el Código y allí estuvieron los concejales (Raúl) Bonino y (Leonardo) Viotti”.

Ese certificado los empresarios lo recibieron el 12 de abril de 2019 y a finales de ese mismo mes se concretó la compra del terreno. En tanto a finales de octubre de 2019 se firma el contrato con YPF.

Durante el encuentro, los empresarios plantearon sus quejas ante el Concejo sobre la situación que les impide avanzar en la construcción de una estación de servicio en ese sector. Desde la invitación para participar como firma operadora, fueron muchos los trámites que de manera conjunta con la compañía proveedora de combustible tuvieron que llevar adelante.

Sin embargo, más allá de cuestiones relacionadas a contradicciones que aparecen en el Código Urbano, la mayor molestia para la familia Merli fue que se los haya involucrado en una operación de campaña en la que, según puntualizaron, vieron manchados su buen nombre y honor sin ningún tipo de argumento.

“No somos testaferros de Omar Perotti ni de Luis Castellano”, les dijeron en la cara a los ediles. “No tenemos nada que ver con eso” insistieron al recordar un pedido de informes presentado por concejales de la oposición. Luego de explayarse con lujo de detalles ante los concejales presentes sobre las idas y vueltas del proceso, los titulares del terreno donde se tiene la intención de construir una estación de servicio cargaron contra los concejales Leonardo Viotti y Raúl Bonino quienes fueron los firmantes de un pedido de informes relacionado a la compra de la superficie para la futura instalación de la expendedora. Lamentaron haber estado en el momento y el lugar equivocado al referirse que fueron involucrados en una campaña sucia por culpa de “dos personas que arrancaron con esto”.

La reunión se trató del primer capítulo de un libro cuyo final todavía no está escrito y que incluso, podría judicializarse.