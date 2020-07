Perotti recibió a Lifschitz para dejar atrás las peleas y buscar consensos ante la crisis Locales 08 de julio de 2020 Redacción Por El Gobernador y su antecesor, que ahora preside la Cámara de Diputados, reanudaron el diálogo institucional. Así abrieron una tregua en su conflictiva relación, marcada por la desconfianza y las tensiones. Ambos participaron de la primera reunión de Perotti con los referentes del frente Progresista. Tras el encuentro, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo anunció que la Provincia presentará un proyecto de ley para que la conectividad sea una política de Estado y que prepara el primer presupuesto provincial con perspectiva de género.

FOTO SCS DIALOGO AMIGABLE. Perotti y Lifschitz, en el centro de la foto y también de la política santafesina.

"No hay margen para mezquindades y tironeos cuando la gente está mal y está esperando como mínimo que las fuerzas políticas pongan lo mejor de sí para darle una solución". Esta frase que el gobernador Omar Perotti pronunció poco antes de reunirse ayer con el actual presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz y los principales referentes del Frente Progresista, fue todo un gesto para distender la relación conflictiva que mantiene desde que asumió el cargo con la oposición. De ahora en más, al menos hasta que lleguen los tiempos electorales, aspira a construir una relación más amigable, más aún considerando que el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con leyes en Diputados, donde es minoría.

Perotti encabezó este martes en la sede del Data Center provincial en la ciudad de Santa Fe una reunión con representantes del Frente Progresista Cívico y Social de la que participaron los ministros de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo; de Gestión Pública, Rubén Michlig; y de Economía, Walter Agosto.

Junto con Lifschitz asistieron el diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista), los senadores provinciales Felipe Michlig (UCR); los diputados provinciales Fabián Palo Oliver (UCR), Gabriel Real (PDP), Ariel Bermúdez (Creo); Mónica Peralta (GEN) y Gabriela Sosa (Libres del Sur).

"La idea es trabajar proyectos comunes e iniciar una agenda común", explicó Borgonovo sobre los objetivos del encuentro. En este marco, "el gobernador les planteó que en los próximos días vamos a enviar a Legislatura una iniciativa para que la conectividad sea un proyecto de Estado para Santa Fe".

"También les anunciamos que el próximo presupuesto que vamos a enviar a la Legislatura va a ser el primer presupuesto con perspectiva de género en la provincia de Santa Fe. Es una decisión tomada y se lo comunicamos a la oposición", afirmó el ministro de Gobierno.

"En la práctica -explicó- implica que no hay una sola área que se preocupa por las políticas de género con un presupuesto acotado y con programas específicos, sino que todo el presupuesto está sometido a la perspectiva de género. Por lo tanto, en cada una de las áreas se va a evaluar de qué manera está contemplada la perspectiva de género en cada partida". "Son temas donde hay que tener una mirada institucional, generosa y de largo plazo. Me parece que en ese sentido hay mas conciencia", concluyó Borgonovo como vocero del gobierno.

Del otro lado, Lifschitz expresó su preocupación por “la situación social y económica, que se ha visto agravada por el impacto de la cuarentena”, así como también por “el recrudecimiento de la violencia en Rosario y Santa Fe”. En ese marco, hizo hincapié en “la necesidad urgente de construir una agenda de recuperación de la economía y definir nuevos instrumentos para el abordaje de una crisis social que se ha profundizado. Lo mismo vemos en materia de seguridad, donde se requieren políticas de Estado”, señaló tras el encuentro que mantuvo con Perotti en el Centro de Procesamiento de Datos de la provincia.

“Es la primera reunión formal del Frente Progresista con el gobierno y esto es positivo”, celebró Lifschitz. “En un momento en que la grieta se profundiza a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe podemos dar una señal distinta a la sociedad y eso es importante, porque la gente está agobiada por los problemas”, agregó.

“Fundamentalmente, hablamos del futuro inmediato, de la necesidad de abordar la cuestión social en las grandes ciudades, el Gran Rosario y el Gran Santa Fe en especial. El problema de los jóvenes, particularmente, porque veníamos de un proceso gradual, sostenido, trabajoso de descenso de la violencia y ha habido un rebote, aún con las restricciones adoptadas en la cuarentena. También la urgencia de recuperar la economía con planes activos para incentivar la obra pública y la actividad, la situación de las empresas vinculadas al turismo y la gastronomía, a las actividades culturales y los eventos, que están pasando por una situación particularmente delicada. Esta es la agenda que nos preocupa”, detalló el titular de la Cámara baja.

Específicamente con respecto a la situación económica, propuso “la convocatoria de un Consejo Económico y Social, de la Producción y el Trabajo o el nombre que se le quiera dar pero es imperioso avanzar en la institucionalización y sentar en una mesa a los sectores de la economía real, y a los actores sociales y gremiales más importantes para generar políticas consensuadas tendientes a salir de la crisis”.

Lifschitz también planteó la creación de un comité de especialistas como el que actualmente funciona en materia sanitaria para atender la situación económica, “una instancia que permita contar con la opinión y el análisis de expertos en temas económicos y sociales porque creemos que esa es la cuestión de agenda más importante que se viene por delante”.

En cuanto al tema de la seguridad, indicó: “Hablamos de la violencia, que nos preocupa a todos porque hay un recrudecimiento en las dos grandes ciudades de la provincia y creemos esto no es cuestión de la decisión de un ministro solamente, sino de tener estrategias y políticas de Estado para abordar una situación muy compleja”.

Por último, Lifschitz consideró importante que haya “mayor nivel de diálogo entre el gobierno y la Legislatura, tanto por iniciativa del gobierno como de los legisladores que buscan darle herramientas al Ejecutivo en esta coyuntura”.