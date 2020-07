Silvia Merli fue durísima al increpar a los concejales respecto a la manipulación política que hubo de un tema que lejos de ser político es comercial. También tuvo un apartado para algunos periodistas a los que acusó de desinformar y mentir.

“Estamos acá sentados como en un banquillo de acusados. Esta inversión la hicimos con una gran ilusión y no creo que sea un pecado ganar plata. No apostamos a este proyecto a corto plazo, sino a 10, a 20 años…”, dijo Silvia Merli.

“No tenemos ninguna vinculación política y nos vimos envueltos en ese pandemonio sin comerla ni beberla. Estuvimos en el lugar y momento equivocado, en medio de la discusión de una rotonda de la que no teníamos idea y de una campaña política. Estamos hoy acá planteando un problema, y no es precisamente el del Código Urbano; con la crueldad con la que se nos ha expuesto, como un trofeo de guerra”, siguió diciendo la empresaria sunchalense.

Asimismo Silvia de Merli los interpeló y les dijo a los ediles: “yo me pregunto si aquellos que nos usaron para una campaña política, tenían idea del daño que nos hicieron. Fuimos sometidos a un escarnio político, en donde si la política va a seguir siendo la pulla entre bandos, estamos perdidos”.

”Hoy la inversión no es rentable y si no fuera por el contrato que firmamos con YPF, le ponemos una vuelta al proyecto, lo dejamos. Nosotros no somos testaferros ni de Perotti ni de Castellano. Es muy triste cuando los que producen se tienen que poner de rodillas. Por eso lo que yo les pido hoy acá es que aclaren lo del Código Urbano porque acá hay un emprendimiento que va a generar 20 puestos de trabajo”, enfatizó Silvia de Merli. Y les pidió a los concejales: “expídanse rápido”.

Así nació el proyecto

La empresaria relató cómo surge esta posibilidad de instalar esta estación de servicio en Rafaela y en ese sector de la ciudad, y señaló que “la petrolera YPF aproximadamente hace tres años atrás, a través del representante comercial, nos habla de la intención que tienen de que un operador construya una estación de servicio exactamente en la zona sur de Rafaela, porque la participación que tiene YPF en el mercado en Rafaela, aún no alcanzó el nivel de participación que tiene a nivel nacional, entonces el lugar óptimo entendían que era el sur de Rafaela. Nos dijeron que si nosotros aceptábamos teníamos prioridad, de lo contrario había otros operadores con mucho interés en el proyecto. Nosotros aceptamos”.

“El problema era conseguir el lugar ya sea por la ubicación y por las dimensiones, porque no es sencillo y el Código Urbano también establece que a determinados metros de una escuela no puede haber una estación de servicio. No prosperó el proyecto en ese momento porque no encontrábamos lotes, y de repente aparece la esquina de Luis Fanti y Suipacha a través de la inmobiliaria Brega como opción de compra. Comenzamos las negociaciones sobre fines del 2017, tuvimos varias reuniones con la inmobiliaria y en el ínterin surgió un problema familiar grave con mi hermano que también estaba en el negocio, se enfermó y en poco tiempo falleció. Quedaron en suspenso las negociaciones y compró otra gente. Nos llaman de YPF y nos dicen que el estudio de mercado estaba hecho y que daba esa esquina para poner una estación. Retomamos las negociaciones y nos dimos cuenta que eso ya se había vendido hacía 20 días. Intentamos adquirirlo a los gitanos que lo habían comprado, parece que les entusiasmó la idea y lo compramos nosotros. Previo a eso comenzamos a investigar si se podía si no se podía y ahí vinieron todas estas reuniones con la comisión de urbanismo que nos dijo que se iba a salvar la contradicción y en función de eso se nos otorgó la autorización de uso de suelo. Con esa autorización de uso de suelo nosotros firmamos contrato con la petrolera YPF”, finalizó la empresaria.