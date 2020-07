Rechazan el feriado del viernes Región 08 de julio de 2020 Redacción Por La Regional Noroeste de FE.CE.CO., rechaza el “Feriado puente turístico del 10 de julio”.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En un parte de prensa emitido ayer por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de esta ciudad se difunde el rechazo al feriado puente del próximo viernes, a continuación el texto del documento citado. Los centros comerciales que componemos la región noroeste de Fe.Ce.Co.



RECHAZAMOS ENERGICAMENTE EL FERIADO PUENTE DEL 10 DE JULIO

Desde su nominación, al llamarse “turístico” (sector total paralizado y devastado), hasta su real utilidad en materia económica, este feriado no hace más que seguir destruyendo las tan frágil economías de nuestras PYMES y no tiene razón de ser desde ningún punto de vista.

Creemos que es totalmente innecesario y nos sorprende aún más, que las autoridades políticas de turno no se hayan manifestado al respecto, a sabiendas que entidades provinciales (Fe.Ce.Co.) y nacionales (CAME) han enviado misivas pidiendo la anulación de dicho feriado.

Parece que viven otra realidad, o peor aún, la desconocen completamente.

Somos conscientes desde un primer momento que debe primar el cuidado de la salud por sobre otras cuestiones, y por ello apoyamos todas las medidas adoptadas en relación al ASPO, pero el mantener este feriado del 10 de julio, no resiste análisis alguno, y repetimos:

Es totalmente contraproducente e innecesario.

Es por ello que también apelamos a la voluntad y solidaridad de nuestros colaboradores y empleados, pilar fundamental de las pymes, pidiendo que asistan a sus puestos laborales el día viernes 10, para ayudarnos a superar este amargo momento.

Esperando ser interpretados correctamente, repetimos:

Solo queremos trabajar para salir a flote de esta tremenda situación.

Este feriado “puente turístico” no es solo un feriado, es una firma más del certificado de defunción de las pymes.



FIRMADO: Los 11 Centros Comerciales de la región Noroeste de la Provincia de Santa Fe (Arrufó, Ceres, Elisa, Hersilia, Humberto I, San Guillermo, San Cristóbal, Suardi, Sunchales, Tostado y Villa Trinidad).