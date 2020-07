“Información necesaria, pero no suficiente” Locales 08 de julio de 2020 Redacción Por Así lo planteó el concejal Leonardo Viotti luego de escuchar a la familia Merli, que pretende construir una estación de servicio YPF.

Luego del encuentro realizado ayer por la mañana entre los concejales y los empresarios sunchalenses que adquirieron el terreno ubicado en L. Fanti y Suipacha, y en donde se quiere construir una estación de servicio, el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti, señaló que “la reunión nos sirvió para conocer la versión de las personas, de esta familia que pretende invertir en ese terreno; es información necesaria pero no suficiente. Todavía necesitamos conocer con más detalles los expedientes que están en el municipio, para poder reconstruir cómo se dieron los hechos y cómo actuó cada parte en cada uno de los pasos que se dieron”.

“Necesitamos conocer esta información para ver si el proceso se dio como corresponde o no. Pretendemos contar con esos datos para tomar una decisión y poder definir si hay que realizar o no la excepción que se solicita. Hace algunos días que estamos esperando el expediente que el secretario Martino se comprometió a enviar al Concejo, para poder acceder a la información que hay en el municipio. A su vez vamos a elevar otro pedido, ya que surgieron las dudas al escuchar la exposición de la familia; cuando logremos recabar todo, sacarnos todas las dudas y reconstruir cronológicamente los hechos, seguramente nos expidamos como bloque acerca de qué decisión vamos tomar. Es nuestra responsabilidad controlar y hacernos eco de las dudas que muchos vecinos nos hicieron llegar”, resaltó el concejal.

El edil en el recinto en un momento del encuentro de ayer por la mañana, planteó que lo que él como concejal siempre cuestionó, fue la rotonda y por eso hizo pedidos de informes. “yo sé que en medio de la campaña en la que fui candidato, hubo de todo, pero yo cuestionaba la rotonda, porque nosotros tenemos que tener fundamentos sólidos para responderle a la sociedad”.

En tanto el concejal del FPCyS Lisandro Mársico, en la reunión, al hacer uso de la palabra, le preguntó a uno de los dueño cuánto habían pagado por ese terreno. Esto no fue contestado por Hernán Merli, quien respondió que eso es privado.

Mársico insistió y dijo que le sorprendía que inviertan un dinero tan importante sin saber si era factible poder avanzar con el emprendimiento. Además el edil apuntó: “acá estaban presupuestadas dos obras, la refuncionalización de Luis Fanti y la de Avenida Santa Fe y nos preguntamos porqué se optó por la primera, cuando a nuestro entender había más problemas con Avenida Santa Fe. Muchos vecinos nos interpelaron respecto a porqué se había hecho la rotonda”.

“Acá no hay banquillo de acusados, pero la gente sigue preguntando qué hay ahí. A mí me eligieron para representar a los vecinos, y no me queda otra alternativa que preguntar. No se tienen que sentir mal”, manifestó el edil del PDP.

Finalmente el presidente del Concejo al cerrar el encuentro, le habló a la familia Merli y les dijo que “nos piden que nos expidamos rápido por algo que no tenemos. El Ejecutivo no dio respuestas y recién la semana pasada tomamos contacto con el tema”.