El Hospital Cullen tratará pacientes con Covid-19 utilizando Remdesivir

Tras los resultados obtenidos en Europa y Estados Unidos, en la disminución de los efectos de Coronavirus en pacientes positivos, comenzarán a realizarse pruebas con Remdesivir en el Hospital Cullen.

Este antiviral que ya fue probado con significativos niveles de éxito en Europa y Estados Unidos, acelerando el proceso de recuperación de las personas afectadas. Ahora se aplicará en algunos casos especiales en el efector provincial que participa del programa mundial Solidaridad que patrocina la Organización Mundial de la Salud (OMS) buscando los tratamientos más eficaces.

Al respecto, la coordinadora de la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) del mencionado hospital, María Martha Filippi, explicó que "es un programa que ya está funcionando, desde el comienzo de la pandemia el hospital Cullen viene trabajando en él. Próximamente comenzarán a tratarse a los pacientes con Remdesivir".

El programa Solidaridad contemplaba inicialmente el tratamiento con otros antivirales que se dejaron de lado porque mundialmente no mostraron eficacia, pero contempla el protocolo de tratamiento con Interferón, los habituales en cuadros de distrés respiratorio, y próximamente se incorporará en Remdesivir.

A su vez, María Martha Filippi afirmó: "se trata de un protocolo multicéntrico, que se aplica en muchas instituciones de salud, y aleatorizado (la totalidad de pacientes que den su consentimiento informado se elige al azar)".

Al ser aleatorio se elimina cualquier posible preferencia en la asignación de los participantes e incrementa la probabilidad de que los grupos sean comparables en cuanto a sus características generales: edad, sexo, y otros factores que podrían influir en el modo en que se evoluciona un paciente con Covid-19.

Del mismo modo, Filippi habló de la evolución de estos tratamientos en el mundo y puntualizó: “Parecería ser lo que más podría ayudar a disminuir la severidad del cuadro, junto con el plasma, pero esto es permanentemente dinámico y aún no hay conclusiones definitivas”.



PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS

La especialista del hospital Cullen explicó que lo que el ensayo de la OMS busca es encontrar el mejor tratamiento reduciendo los tiempos de recuperación, como asimismo las comorbilidades (complicaciones).

Desde marzo el nosocomio participa del estudio Solidaridad, inicialmente aplicando el «standard of care», o abordaje de rutina en personas con dificultades respiratorios severas; y con interferón, que son sustancias naturales que ayudan al sistema inmunitario del cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Pero que también –y desde hace décadas– se producen en laboratorio para su uso en el tratamiento de diferentes enfermedades.

"Ahora esperamos con entusiasmo la llegada del Remdesivir porque, sumado al tratamiento que ya aplicamos en tres personas con plasma de pacientes , y las ya mencionadas, vamos a ampliar significativamente las posibilidades de avanzar en el hallazgo de mejores tratamiento para esta grave enfermedad", concluyó María Martha Filippi.