Acuerdo de palabra con Tevez Deportes 08 de julio de 2020 Redacción Por BOCA

BUENOS AIRES, 8 (NA) -- El delantero Carlos Tevez acordó ayer de palabra la renovación de su contrato con Boca por doce meses, luego de un par de charlas telefónicas con el vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme, que puso final a un ida y vuelta mediático con integrantes del Consejo de Fútbol.

Riquelme resolvió tomar el toro por las astas y le ratificó al "Apache" el deseo de la dirigencia del "Xeneize" de contar con él para la próxima temporada.

Así, puso paños fríos luego de las declaraciones cruzadas entre dos integrantes de peso del Consejo de Fútbol como el colombiano Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, y el propio capitán que surgieron en las últimas semanas.

El delantero de 36 años aceptó entonces el ofrecimiento de un año de contrato, con posibilidad de extenderlo seis meses más, como era intención de la dirigencia.

También, según trascendió, habrá un nuevo artículo en el contrato por el cual si Boca deja de jugar la Copa Libertadores, Tevez podrá rescindir el vínculo de común acuerdo con el club "Xeneize".

El atacante, campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental en 2003 con el club de la Ribera, tiene el anhelo de repetir la consagración continental en el club que lo vio debutar en Primera antes de terminar su carrera.

Tevez, desde que quedó en libertad de acción el 30 de junio pasado, no había participado de los entrenamientos virtuales organizados por el cuerpo técnico encabezado por Miguel Angel Russo, al igual que Mauro Zárate, quien también mantiene abierta la negociación.

Bermúdez había señalado que cuando asumió la dirigencia que comanda Jorge Ameal y tiene a Juan Román Riquelme al frente del fútbol, Tevez era "un ex jugador".

El "Apache", que transita la cuarentena en un campo de su propiedad en la localidad bonaerense de Maipú, reconoció que esa declaración lo "molestó", pero aclaró que no quería irse de Boca peleado "con nadie".