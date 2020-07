El "Aleti" igualó con Celta Deportes 08 de julio de 2020 Redacción Por ESPAÑA

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Atlético Madrid no pudo con Celta de Vigo, que pugna por mantener la categoría, y terminaron empatando ayer por 1 a 1, en uno de los dos partidos que abrió la trigésima quinta fecha de la Liga de España.

En tanto, Valencia volvió a ganar luego de cuatro fechas al superar a Valladolid por 2 a 1.

Con estos resultados, el líder sigue siendo Real Madrid con 77 puntos, seguido por Barcelona con 73, luego Atlético Madrid suma 63 y Sevilla acumula 60, en los puestos clasificatorios a la Champions League.

En los puestos de Europa League, se encolumnan Villarreal (54), Getafe (53) y Real Sociedad (51).

El Atlético Madrid de Diego "Cholo" Simeone empezó ganando desde el vestuario con el gol de Alvaro Morata, al minuto de juego, pero Fran Beltrán, a los 4 del complemento, selló el empate en uno ante el conjunto "gallego".

Luego de cuatro fechas, Valencia logró sumar de a tres puntos, esta vez sobre Valladolid por 2 a 1, con los goles del uruguayo Maximiliano Gómez, a los 30 del inicio y el surcoreano Lee Kang- In, en el último minuto de juego.

El Valladolid, equipo del cual es accionista el ex atacante brasileño Ronaldo, había igualado transitoriamente con el tanto de Víctor García, a los 2 del complemento.

La jornada continuará hoy a las 15.30 cuando el Betis será local del Osasuna y a la misma hora el Getafe recibirá al Villarreal, mientras que a las 17.00 el Barcelona buscará acortar distancias con el Real Madrid cuando se mida ante el Espanyol en el Camp Nou.

En tanto, el próximo jueves Mallorca será anfitrión del Levante y el Eibar hará lo propio ante el Leganés, ambos a las 14.30, mientras que a las 17.00 el Sevilla visitará al Athletic Bilbao.

La fecha culminará el próximo viernes, jornada que arrancará a las 14.30 con el encuentro entre la Real Sociedad y el Granada, tras lo cual, a las 17.00, el líder Real Madrid buscará afirmarse en la cima cuando reciba al Alavés.