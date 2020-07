"Queremos resolver una buena parte de la deuda" Nacionales 08 de julio de 2020 Redacción Por LO RECONOCIO EL MINISTRO GUZMAN

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que existe "gran voluntad de la Argentina por acordar" la renegociación de deuda con todos los bonistas, pero reconoció que se evalúa la posibilidad de cerrar primero con una "buena parte" de los acreedores.

"El fondo de inversión más duro en la negociación es BlackRock, el más grande del mundo", reconoció.

"El país hace un esfuerzo importante, ahora queda que los acreedores hagan el suyo", dijo el funcionario.

Señaló que la Argentina está considerando "la posibilidad de no resolver todo sino una buena parte. Estamos considerando la posibilidad de cerrar con una parte arreglada; sin llegar a las mayorías para cerrar el 100% de la deuda".

La propuesta presentada ante la SEC define que el canje será valido si logra adhesión por parte del 66,6% de todos los bonos.

Si no se alcanza ese nivel deja abierta la posibilidad de lograr la adhesión en una o más series de los bonos denominados "K", de los canjes de 2005 y 2010, durante el gobierno kirchnerista.

Por el otro, lograr la adhesión de una o más series de bonos emitidos después de 2016, (bonos M) que representen el 60% de todos los bonos M o, adhesión del 50% de todos los bonos M.

"Hay un grupo de inversores muy importante que en un momento dejaron de negociar, plantándose en una situación que Argentina no podía sostener", dijo Guzmán.

El ministro estimó que en los próximos días habrá un comunicado de ese grupo de bonistas contra la oferta y que después "se tomen un tiempo para decidir".

"Con ese sector existió diálogo pero no nos pusimos de acuerdo. Nuestra intención es ponernos de acuerdo con BlackRock, no queremos confrontar", señaló el funcionario.

Sostuvo que la Argentina "necesita resolver este problema de deuda insostenible para tener condiciones para recuperarse, generar trabajo, un país más dinámico y estable".