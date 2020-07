Se insiste con intervenir de forma transitoria a Vicentin Nacionales 08 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, reclamó ayer disponer una "intervención transitoria de la gestión" de la cerealera Vicentin y dijo temer "llegar tarde y que se pierda la empresa".

"Queremos una intervención transitoria de la gestión, no de la propiedad", aclaró la funcionaria, y sostuvo que "no se ha explicitado que éste es un grupo conformado por varias sociedades a la que Vicentin no es ajena".

Stratta consideró que es un "entramado muy complejo y tiene puntos a los que no se puede llegar, por ejemplo una sociedad panameña".

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario convocó para este jueves a un banderazo en defensa de los puestos de trabajo y de la intervención de la compañía.

La convocatoria es a las 10:00 en Plaza San Martín y luego partirán en caravana al Monumento a la Bandera de Rosario donde está previsto un acto central.

En el marco del expediente judicial, Stratta pidió al juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que se adopten diversas medidas para determinar: "a-) las vinculaciones societarias ocultadas al pedir el concurso preventivo y, b-) la conducta de los directores respecto de sus bienes".

"Hay otras tres sociedades uruguayas a las cuales se les cambió el nombre y el mismo día se les aumentó el capital. Adquirieron las acciones de las que Vicentin era titular", puntualizó la funcionaria.