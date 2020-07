Está el borrador de una nueva moratoria Locales 07 de julio de 2020 Redacción Por En la reunión de comisión de este lunes comenzaron a analizarse algunos aspectos de este proyecto de Ordenanza que contemplará las deudas en los tributos locales incluidas las de 2020.

FOTO PRENSA CONCEJO CONCEJALES. Jorge Muriel y Alejandra Sagardoy, durante la primera sesión de esta semana.

Ayer por la mañana se concretó la reunión de comisión del Concejo, en la que siete proyectos recibieron despacho para la sesión ordinaria que se realizará el 16 de julio, ya que esta semana no habrá sesión por el feriado del 9 de Julio.

En el encuentro de este lunes se comenzó a hablar del proyecto de Ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo, -que hoy está en borrador- estableciendo una nueva moratoria municipal, en este caso por los tributos vencidos al 30 de junio de 2020.

En su momento el secretario de Hacienda Heriberto Lanfranco, había deslizado la posibilidad de generar una nueva moratoria, -luego de que finalizara con éxito la anterior- en virtud de las consecuencias de la pandemia y la crisis socioeconómica que se profundizó. Esta herramienta que está en borrador, contempla a aquellas personas que adeuden multas de tránsito.

El concejal Jorge Muriel dijo que sin lugar a dudas “es muy positivo e incluso el haber extendido estos seis meses la anterior moratoria. Quedó de manifiesto que la gente lo necesitaba, porque cuando tuvo la oportunidad de pagar, -que fue prácticamente sobre el final de la moratoria-, y pudo juntarse con algo de dinero, lo primero que quisieron hacer es regularizar”.

“Han quedado contribuyentes sin poder adherirse y por eso es importante que se haga una nueva moratoria y que se extiendan los tributos más allá del 31 de diciembre como era la anterior, ahora hasta el 30 de junio, porque en la pandemia mucha gente no pudo pagar sus impuestos. Siempre destacamos el comportamiento y la cultura tributaria del rafaelino, por eso seguramente esta moratoria va a ser una herramienta más” , dijo el edil del PJ.

Además Muriel explicó que “se va agregar el tema de las multas, que también lo ha hecho la provincia y como novedoso tendría que para poder acceder a la moratoria, ese contribuyente va a tener que hacer una capacitación y rendir. Esto también le va a dar la posibilidad a quien incumplió o incurrió en una falta de tránsito que pueda tener el conocimiento para no volver a cometerla”.

Por su parte el concejal del FPCyS Lisandro Mársico, manifestó estar satisfecho respecto a que se haya considerado su propuesta de prorrogar la moratoria municipal por 90 días más, con la posibilidad de que el Ejecutivo decrete un mes más, incluyendo también las deudas del 2020.

Asimismo Mársico dijo que no está de acuerdo respecto a que se incluyan las deudas por faltas graves, y este será seguramente un aspecto que va a generar debate y posiciones encontradas.



DENGUE: LUZ VERDE AL

PROYECTO DE MARSICO

Este lunes recibió despacho el proyecto del concejal Lisandro Mársico, donde le propone al Departamento Ejecutivo Municipal poner en funcionamiento un Programa de Monitoreo y Prevención de Enfermedades Vectoriales en todo el ámbito de ciudad de Rafaela.

Mársico señaló al respecto que “este es un proyecto que se trabajó muy bien, ya que lo pudieron analizar los integrantes del Instituto para el Desarrollo Sustentable, la subsecretaría de salud, los concejales y de allí surgió el incluir las demás enfermedades vectoriales”. El nuevo proyecto que será votado el jueves 16, establece:

Artículo 2º: Dentro del marco del Programa establecido en la presente ordenanza se deberá implementar: A) un sistema prioritario de monitoreo y vigilancia entomológica del mosquito AEDES AEGYTI, vector, transmisor del virus del dengue, la fiebre chikungunya, zika y la fiebre amarilla, que permita determinar su existencia y distribución; B) un plan de acción sustentable que posibilite determinar índices de infestación vectorial, y su posterior evaluación del grado de riesgo de transmisión de dengue, la fiebre chikungunya, zika y la fiebre amarilla; C) una vigilancia epidemiológica permanente que permita implementar un plan de emergencia en caso de que se detecten casos en pacientes dentro del radio de la Ciudad y del Área Metropolitana Gran Rafaela; D) la diagramación de una campaña de difusión, de carácter permanente y a través de los medios que se estime conveniente, de las medidas preventivas a tomar para evitar la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue, de manera que se puedan eliminar los posibles lugares domésticos que sirven de criadero y que se lleve a cabo un relevamiento de aquellos espacios públicos, que por sus características faciliten la proliferación de mosquitos, procediendo a realizar las actividades de desinfección correspondientes.

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal anexará una cartilla informativa sobre el tema en la próxima emisión de la Tasa General de Inmuebles, a los efectos de imponer a la comunidad, de manera rápida y precisa, de las medidas preventivas que deben tomar.

Artículo 4º: Dentro del presupuesto anual del área competente se asignarán los fondos necesarios para la realización del Programa de Monitoreo y Prevención de Enfermedades Vectoriales.



OTROS PROYECTOS QUE

RECIBIERON DESPACHO

En la reunión de comisión también recibieron despacho para ser votados en la sesión del próximo jueves 16 de julio: Minuta de Comunicación por un pedido de informe sobre terrenos públicos municipales; Minuta de Comunicación sobre informar donde exista transmisión local del Covid-19; Minuta de Comunicación sobre continuar con campañas referidas a prevención de contagios de Covid-19; Minuta de Comunicación sobre obras de mantenimiento en camino público N°27; Minuta de Comunicación sobre colocar luminarias en la esquina de Champagnat; Minuta de Comunicación sobre trabajos en calle 500 Millas y Brasil.