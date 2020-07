El “Pela” Zbrun dejó el fútbol Deportes 07 de julio de 2020 Redacción Por A los 33 años, el mediocampista surgido en 9 de Julio y referente de Estudiantes de Río Cuarto, se retira de la actividad y volverá a vivir a nuestra ciudad. Sumó cinco ascensos en su carrera.

FOTO ARCHIVO YA NO MAS. / Maximiliano Zbrun le puso punto final a su carrera futbolística. El "Pela" colgó los botines a los 33 años. FOTO ARCHIVO EN SUS INICIOS. / El Pela Zbrun con la del "Juliense", club que lo vio nacer futbolísticamente.

Maximiliano Zbrun tomó la decisión de dejar el fútbol. El ‘Pela’ decidió anunciar su retiro a los 33 años. El mediocampista rafaelino es uno de los referentes de Estudiantes de Río Cuarto, protagonista de la Primera Nacional en su primer año en la categoría. Así, el ‘León’ tendrá una baja de peso cuando se reinicie la actividad, frenada por estos tiempos por la pandemia de coronavirus. El ‘Pela’, uno de los referentes, jugó más de 80 partidos en dicho club.

La propia institución cordobesa comunicó por medio de sus redes sociales que Zbrun, referente del club y pieza clave en dos ascensos, dejaba el fútbol profesional.

"Puse todo en la balanza, analicé todo. Esta situación positiva en la que se encuentra la institución daba a que fuera difícil la decisión, pero estoy seguro de que fue la correcta. Estoy muy feliz de haber conseguido el título de martillero, aunque no va por ahí el retiro. Tengo otro proyecto personal y me quiero dedicar de lleno a eso", confesó Zbrun.

"No comenté nada antes de tomar la decisión, no consulté ni hablé con nadie del club. Fue una decisión muy personal, los demás pueden compartir o no, pero hay que terminar de entenderla. Fue difícil comunicárselo a Alicio (Dagatti), al cuerpo técnico y a mis compañeros, aunque insisto que fue lo más acertado", agregó en Al Toque Deportes.

"Sin dudas que deportivamente Estudiantes fue lo mejor. Me había tocado jugar Nacional B con otros equipos, pero no habíamos tenido la suerte de ser animadores del torneo y pelear por un ascenso. No tengo dudas de que Estudiantes va a cumplir el objetivo y el sueño de jugar en Primera División", completó "el Pela".

Futbolísticamente formado en 9 de Julio, donde debutó en el 2004, con paso por muchos clubes del ascenso como Huracán de Tres Arroyos, Brown de Puerto Madryn, Desamparados de San Juan, Tiro Federal de Rosario, Guaraní Antonio Franco, Sportivo Belgrano de San Francisco, Agropecuario de Carlos Casaras y Estudiantes de Río Cuarto.

Por último, el rafaelino indicó: “Siempre estuve ligado al fútbol, en el día de mañana me gustaría seguir en lo mismo. Obviamente ahora me quiero enfocar en el proyecto personal que tengo, pasar el duelo que implica el retiro y en un futuro ver si está la posibilidad de ser técnico o dedicarme a algo que me guste".



Sus números en

Estudiantes de Río Cuarto

Maximiliano Zbrun se supo ganar el cariño de todo Estudiantes de Río Cuarto, club en el cual disputó 91 partidos. Comenzó en el torneo Federal B, donde fue parte de 21 encuentros y anotó 1 gol, luego en el Federal A con 50 encuentros y en el Nacional B con 13. También jugó Copa Argentina, 5 veces, y la liga local en dos ocasiones donde fue campeón Anual en el 2017. Con el ‘León’ también fue campeón del Federal B 2016 y Federal A 2018/2019.



El ‘Señor’ de los ascensos

El ‘Pela’ Zbrun sumó en su carrera cinco ascensos. Estos fueron con 9 de Julio y Estudiantes al Federal A, y al Nacional B con Brown de Puerto Madryn, Agropecuario de Carlos Casares y el León de Río Cuarto.



Una decisión que no cayó ‘del todo bien’

Días atrás, Fabián Zbrun, actual presidente de Liga Rafaelina de Fútbol y padre de Maximiliano, publicó en su cuenta de Facebook una foto junto a su hijo y un comentario en el cual dejaba entrever que no estaba conforme con la determinación tomada, pero que igualmente lo acompañaría en todo.

“Una decisión que no me termina de convencer, pero seguro que siempre vamos a estar para apoyarte y ayudarte en lo que hagas”.