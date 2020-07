Maestría en Negocios Internacionales Premio internacional para alumno de UCES Información General 07 de julio de 2020 Redacción Por “Me siento muy orgulloso de haber recibido el premio, es un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado en los últimos años. Siento que la experiencia realizada y la posibilidad de haber terminado mis estudios en Alemania fueron una oportunidad única que me permitió crecer tanto académica como personalmente”, aseveró Franco Rosso.

Franco Rosso es Ingeniero Industrial y en 2018 tomó la decisión de comenzar la Maestría en Negocios Internacionales que dicta UCES en Rafaela, con el objetivo de complementar sus conocimientos técnicos y administrativos con la parte de negocios. A mediados de 2019 decidió dar un paso más y viajó a Alemania a finalizar su estudio de posgrado en Hochschule Mainz, la Universidad de la ciudad de Mainz al sudoeste de Alemania, con la que UCES tiene convenio.

Hoy, colmados de orgullo, nos llegan de aquellas tierras lejanas la noticia de que Franco obtuvo por parte del DAAD (Servicio de Intercambio Académico Alemán) el premio por “logros sobresalientes” a estudiantes extranjeros que estudian en universidades alemanas.

“El premio es adjudicado a un alumno extranjero de cada universidad. En este caso, yo fui el designado para recibir el premio en la University of Applied Sciences Mainz. El objetivo es dar caras a muchos estudiantes internacionales en universidades alemanas y vincularlos con sus historias. Esto ilustra que cada estudiante internacional lleva un pedazo de Alemania a su tierra natal cuando regresa y también deja algo de sí mismo en Alemania, lo que enriquece a ambas partes”, explicó Franco Rosso.

Los estudiantes que han recibido este premio a través de sus respectivas instituciones anfitrionas representan a sus compañeros de todo el mundo. Son los futuros socios de Alemania en economía, política y ciencia. El Premio DAAD ha sido otorgado por más de diez años y consta de una suma en efectivo de €1,000 por universidad.

En este sentido, el profesional aseguró: “me siento muy orgulloso de haber recibido el premio, es un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado en los últimos años. Siento que la experiencia realizada y la posibilidad de haber terminado mis estudios en Alemania fueron una oportunidad única que me permitió crecer tanto académica como personalmente”.

Recordemos que la Maestría en Negocios Internacionales de UCES permite a aquellos profesionales interesados obtener una doble titulación con el aval del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y de la Comunidad Europea. La Maestría se plantea como objetivos centrales formar un magíster con capacidad de diseño y gestión de estrategias que le permitan dar cumplimiento a los objetivos de exportar y proyectar internacionalmente a empresas medianas y pequeñas, instituciones financieras y empresariales, así como desempeñarse como funcionarios y consultores que puedan actuar como asesores de instancias gubernamentales u organismos internacionales, en relación con las políticas públicas en materia de negocios internacionales.

“Quiero recomendarles a todos aquellos estudiantes que estén analizando realizar una experiencia fuera del país (de cualquier tipo) que no duden en hacerlo, aprender un nuevo idioma y estar en contacto con estudiantes y profesionales de todas partes del mundo son experiencias que difícilmente se encuentren en otro ámbito. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los representantes de ambas instituciones educativas (UCES y Universidad de Mainz) por haber hecho esto posible, así como felicitarlos por el programa que han establecido. No hay muchas universidades argentinas que pueden brindar este tipo de programas de intercambios para estudiantes. Y como yo me siento orgulloso de haberlo realizado, imagino que ambas casas de altos estudios también deben sentirse orgullosas de llevarlo adelante por tantos años”, finalizó Franco Rosso.