La nueva fórmula para calcular el ránking ATP

07 de julio de 2020

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció ayer cómo funcionará el nuevo sistema para determinar el ranking, cuando se retome el circuito tras el receso por la pandemia de coronavirus, lo que está previsto para agosto próximo. El ranking, que permanece congelado desde el pasado 16 de marzo, refleja la posición que ocupa un jugador entre los mejores del mundo y es empleado para acceder a cuadros principales de torneos y determinar cabezas de serie, un elemento esencial.

Así, el escalafón que tradicionalmente se confeccionaba en base a los "mejores 18" resultados en 52 semanas de competencia, ahora cubrirá un período de 22 meses (marzo 2019 - diciembre 2020). Además, un jugador no podrá contabilizar el mismo evento en dos ocasiones en su desglose de "18 Mejores", por lo que por ejemplo, si participó en el Masters 1000 de Madrid 2019 y compite de nuevo en 2020, solo podrá tomar el mejor resultado.

"Los puntos de torneos añadidos en 2020 que formen parte de los Mejores 18 para un jugador permanecerán en el ranking del tenista durante 52 semanas o hasta que el evento en cuestión sea celebrado de nuevo en 2021, aquello que ocurra primero", explicó la ATP en un comunicado.

El sistema revelado por los organizadores del circuito profesional busca cumplir los objetivos de "proporcionar flexibilidad y justicia a los jugadores en todos los niveles, en paralelo al condensado número de puntos disponibles como parte del calendario provisional de 2020". "También aportar estabilidad a los jugadores que no puedan o prefieran no competir en 2020 por motivos de salud o seguridad.

Brindar un sistema que pueda adaptarse a futuros cambios en el calendario si fuera preciso; premiar a jugadores que rindan a buen nivel tras la reanudación del circuito en 2020; conservar el principio de defensa de puntos semana a semana en 2021, manteniendo la movilidad de los jugadores en la clasificación", agregó.

Los cambios temporales en el sistema de ranking han sido realizados tras consultas con los cuatro torneos del Grand Slam y la Federación Internacional (ITF). En tanto, la clasificación al Master de Londres, que reúne a los mejores ocho tenistas de single y parejas de doble de la temporada, se mantendrá con los rankings revisados.

"Como suele ser habitual, los puntos logrados durante el torneo broche de temporada 2019 no contarán para la clasificación de un jugador en 2020, asegurando una igualdad de oportunidades para la clasificación en 2020", finalizó.