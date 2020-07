Diferentes opiniones de Caputo y Prat Gay Nacionales 07 de julio de 2020 Redacción Por NUEVA OFERTA DE CANJE DE DEUDA

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, apoyó enfáticamente la nueva oferta de canje de deuda que presentó el Gobierno, pero otro ex funcionario macrista, Alfonso Prat Gay, la cuestionó con dureza.

"Con niveles de NPV (valor presente neto) aceptables para los acreedores y acordes a las posibilidades del país. Muy buen diseño de los incentivos, desalentando el ser holdout. Una propuesta justa que debiera tener una alta participación", escribió Caputo -quien también fue presidente del Banco Central durante el Gobierno anterior- en su cuenta de Twitter.

La postura de Caputo fue apoyada por Pablo Quirno, ex director del Banco Central durante la gestión macrista, quien "retuiteó" el mensaje.

A contramano, el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, también utilizó esa red social para opinar sobre la nueva propuesta oficial, que se conoció el domingo.

"Fue la cuarta y última propuesta: promesa de pagos por US$ 15.000 millones más que en la primera. Más que un precedente mundial, un manual de cómo no se debe negociar", se quejó el economista.

El domingo por la noche, el Ministerio de Economía difundió los detalles de la nueva oferta, que eleva el valor de recupero de los bonos a 53,50 por cada 100 dólares, prevé una quita de capital del 1,9% promedio y adelanta a comienzos de 2021 el pago de intereses.

La propuesta incluye cinco títulos en dólares y dos en euros, con vencimientos entre 2030 y 2046, con intereses que se abonan de manera semestral, arrancando en 0,125% para llegar al 4,125%.