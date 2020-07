Servicios municipales por el feriado Locales 07 de julio de 2020 Redacción Por Este martes se recolectarán los residuos biodegradables, mientras que el miércoles 8 y jueves 9 de julio no habrá recolección de residuos domiciliarios. Asimismo, el viernes 10 se retomará el servicio con residuos biodegradables. Se solicita a la ciudadanía continuar con la separación de residuos en sus hogares.

Con motivo del feriado por el Día de la Independencia Argentina, el jueves 9 y viernes 10 de julio, decretado feriado puente, la Municipalidad de Rafaela prestará servicios diferenciados.

En este sentido, este martes 7 se recolectarán los residuos biodegradables, mientras que el miércoles 8 y jueves 9 de julio no habrá recolección de residuos domiciliarios. Asimismo, el viernes 10 se retomará el servicio con residuos biodegradables. Se solicita a la ciudadanía continuar con la separación de residuos en sus hogares.

El domingo 12 de julio deberán sacar los residuos de patio los vecinos y vecinas del sector 2, que comprende los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.

La línea gratuita del 147 "Rafaela Responde", funcionará del jueves 9 al domingo 12 de julio, con contestador automático. A partir del ingreso a sus puestos el lunes 13, los agentes verificarán las grabaciones y derivarán cada caso al área correspondiente.

El Cementerio Municipal habilitará su ingreso del jueves 9 al domingo 12 de julio, en el horario de 9 a 17. Cabe aclarar que las personas que concurran, deben respetar el protocolo para COVID-19, como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y las medidas de protección sanitizantes. Además, se solicita a la ciudadanía no llenar los floreros con agua, como una medida preventiva para evitar la propagación del dengue.

A su vez, el Eco Punto (ex Estación de Residuos Clasificados frente al Cementerio Municipal) permanecerá abierto jueves 9 y viernes 10 de julio, de 8 a 14, mientras que los fines de semana la dependencia continúa cerrada, como siempre.

Por su parte, el Complejo Ambiental permanecerá cerrado tanto jueves 9 como viernes 10 de julio, y el sábado 11 de julio habilitará su ingreso en el horario normal de 7 a 12 horas.