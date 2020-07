La etapa crítica del virus se iniciará a mediados de julio Locales 07 de julio de 2020 Redacción Por La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo que del 15 de julio al 15 de agosto la curva se acelerará. Ayer encabezó los operativos en Pérez para bloquear contagios a partir de un caso positivo.

FOTO LA CAPITAL SONIA MARTORANO. "La Provincia de Santa Fe no llegó al pico de contagios", sostuvo la ministra de salud.

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, anticipó que la etapa crítica para contener el avance del coronavirus en Santa Fe será entre el 15 de julio y el 15 de agosto, admitió que hay en la provincia pequeños brotes del virus como en Pérez y Villa Constitución, y dijo que la conducta de la gente sigue siendo clave para evitar más contagios. "El uso del tapaboca, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes y el lavado de manos siguen siendo claves para prevenir esta enfermedad", dijo.

La funcionaria del gobierno provincial encabezó este lunes los operativos para realizar hisopados a pobladores de la localidad de Pérez, a partir de un caso positivo de coronavirus de una enfermera que trabaja en un centro de salud en Cabín 9. Se trata de una búsqueda activa de posibles casos asintomáticos de Covid-19 en ese barrio, ubicado en el límite entre Pérez y Rosario.

El viernes pasado se conoció que una profesional del centro de salud del vecindario, el Nº 21, se había infectado de coronavirus, lo que obligó a desinfectar el dispensario y aislar a parte de su personal para evitar contagios. Hasta ahora, no hubo diagnósticos positivos entre todas las personas testeadas.

Martorano aseguró: "Estamos entrando en el período más complicado de la pandemia y acercándonos al momento de mayor aceleración de la curva. No debemos asustarnos pero si ocuparnos y cuidarnos. Lejos de relajarnos, llega el momento de usar barbijo, mantener la distancia social y lavarnos mucho las manos".

La funcionaria dijo también, en medios rosarinos, que hasta que no haya una vacuna contra el Covid-19 es muy poco lo que se puede hacer, más allá de las medidas de prevención ampliamente difundidas.

Respecto a la situación en la provincia, fue clara: "Tenemos más casos y lo esperábamos, pero estamos haciendo una fuerte contención para evitar que se propaguen", dijo. En ese sentido admitió que ahora hay "un foquito" en Villa Constitución, dijo que el virus entra a la provincia por la provincia de Buenos Aires y que eso luego produce brotes en diferentes lugares. Por eso insistió en la necesidad de los cuidados preventivos.

Martorano precisó también que le gente debe cuidarse y que ante el mínimo síntoma debe hacer una consulta médica. "Cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejor vamos a poder contenerlo", aseguró. "Nos preocupa que las personas todavía piensan que esto no existe o está lejos, que a nosotros no nos toca. Todos somos pasibles de tener Covid-19 y si bien el 80 por ciento va a ser con síntomas leves, la población vulnerable va a tener correlato más grave. Hay que pensar en el otro cuidar para que el virus se disemine, porque ingresar va a ingresar", sostuvo la ministra. Insistió en que la provincia está ingresando en el período crítico pero aseguró que la provincia está aumentando el número de testeos. "Hacemos unos 300 por día y tenemos los kits suficientes", cerró.