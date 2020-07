Se pidió la indagatoria de Arribas y Majdalani Nacionales 07 de julio de 2020 Redacción Por CAUSA POR ESPIONAJE ILEGAL

FOTO ARCHIVO CECILIA INCARDONA. Fiscal de Lomas de Zamora.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, pidió la indagatoria de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex números uno y dos, respectivamente, de la Agencia Federal de Inteligencia, en el marco de la causa judicial por espionaje ilegal.

Fuentes judiciales informaron que el pedido ya fue presentado ante el nuevo juez del caso, Juan Pablo Augé.

Ambas situaciones, tanto la de Arribas como la de Majdalani, deberán ser evaluadas por el juez Augé, quien se hizo cargo de la investigación el pasado viernes y por lo pronto dispuso las excarcelaciones de algunos ex espías, así como de la prisión domiciliaria de tantos otros, entre ellos de la ex secretaría de Documentación en Casa Rosada durante el macrismo, Susana Martinengo.

Arribas está patrocinado por el estudio Pérez Chada, en tanto que Majdalani cuenta con la defensa de Juan Pablo Vigliero y hasta el momento ninguno de los dos imputados ha presentado una suerte de descargo en el juzgado.

La más comprometida es Majdalani, debido a que en la indagatoria los ex espías señalaron que ella estaba al tanto de las operaciones de inteligencia, que se llevaban a cabo y que ordenaba el grupo operativo de Alan Ruiz, ex director general de operaciones.

Ruiz aún continúa detenido con preventiva a raíz de la investigación por presunto espionaje sobre el Instituto Patria y la casa de Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación.

En tanto, el juez Augé resolverá en las próximas horas si procesa o no a Alan Ruiz, a quien la fiscal Cecilia Incardona pidió que sea acusado por las tareas de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y la casa de Cristina Kirchner.