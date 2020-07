Reunión por la instalación de la estación de servicio Locales 07 de julio de 2020 Redacción Por Se concretará este martes en el Concejo con los propietarios de la estación de servicio que pretende instalarse en ese sector de la ciudad.

Este martes a las 9 los concejales recibirán a los propietarios del terreno ubicado en Luis Fanti y Avenida Suipacha, donde pretende edificarse una estación de servicio. La reunión fue solicitada por el dueño del terreno, que envió al Cuerpo Legislativo una nota pidiendo que se revea una contradicción dentro del Código Urbano.

Por su parte el Ejecutivo pretende que sea el Concejo Municipal quien genere una excepción a la norma para que la inversión privada se pueda concretar.

El presidente del Concejo, el radical Germán Bottero, dijo que “estamos recibiendo a la familia Merli con toda la documentación y material que tengan respeto a los a los antecedentes de este emplazamiento comercial. El motivo del encuentro es una nota donde ellos nos piden a los concejales que los recibamos porque tenían algunas cuestiones para contarnos y en donde manifiestan alguna demora en el otorgamiento de la factibilidad para avanzar con la estación de servicio en ese lugar”.

Bottero sostuvo que “en realidad nosotros no tenemos absolutamente nada al respecto, es un tema que nunca ha pasado por el Concejo Municipal y que siempre se ha conversado con las áreas técnicas del municipio, nunca con los concejales; por eso hemos recibido al secretario de Desarrollo Urbano la semana pasada y por eso hoy recibimos a quienes nos pidieron la reunión”.

El presidente del Concejo indicó que según les dijo el funcionario de planeamiento, estaría faltando una modificación en el Código Urbano y por eso no estaría dando la factibilidad el Ejecutivo. El radical también precisó, que al secretario de Desarrollo Urbano le han pedido el expediente, que aún no les fue remitido, para ver como actuó efectivamente el municipio en este emprendimiento comercial. A la familia también se les solicitó todas las presentaciones realizadas.