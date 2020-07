Nuevas acusaciones de Cornejo Nacionales 07 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El diputado nacional Alfredo Cornejo, aseguró que "hay un Gobierno que manipula la información y construye un relato" y consideró "insólitas" las críticas que realizó el presidente Alberto Fernández a la oposición por el comunicado sobre el crimen de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner.

"Hay un Gobierno que manipula la información y construye un relato, muchas veces ficcionado y que si no coincide con la realidad es problema de la realidad, no de ellos", expresó el legislador y presidente de la Unión Cívica Radical.

"Absoluta y rotundamente no indicamos que el Gobierno es responsable de la muerte de Gutierrez; es insólito lo que dice Alberto Fernández", agregó.

En el mismo sentido, consideró que "más de 50 peritos dijeron que Santiago Maldonado se ahogó, pero hay gente en el Gobierno que sigue diciendo que lo desapareció el ex presidente Macri".

"No es cualquier homicidio: es una persona que ha estado vinculada al poder y Alberto Fernández nos quiere callados, como en la pandemia", subrayó Cornejo.

Tras la desaparición y el crimen del ex secretario privado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, las autoridades de los tres partidos que componen Juntos por el Cambio emitieron un comunicado expresando su preocupación y pidiendo que se investigue el crimen, lo que fue considerado "una canallada" por parte del presidente Alberto Fernández.