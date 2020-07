Chica violada por Zárate, pidió mejor trato a víctimas Policiales 07 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ALEXIS ZARATE. El futbolista fue detenido el viernes por orden de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Giuliana Peralta, la joven que fue violada por el ex futbolista de Independiente Alexis Zárate, quien fue detenido el viernes último para cumplir su condena, difundió sus primeras palabras en torno al caso y pidió que mejore "el trato de la Justicia y de la sociedad" con las víctimas de delitos sexuales.

"Soy Giuliana Peralta y atravesé un proceso judicial del cual quiero relatar lo que me dejó, para que los que no conozcan el proceso como yo en ese momento sepan de qué se trata y que de acá en más pueda mejorar el trato de la Justicia y de la sociedad en general respecto de las víctimas", expresó.

En una serie de audios difundidos a la prensa, la chica, actualmente de 25 años, relató, entre otros vicisitudes del proceso, que fue citada varias veces a declarar y a contar su ultraje ante psicólogos y psiquiatras por anulaciones interpuestas por la defensa de Zarate, y que "después de ser violada" fue sometida a un hisopado vaginal y anal por parte de un médico hombre.

Giuliana dijo además que su caso "se hizo público sin su consentimiento porque el o los implicados son jugadores de fútbol", señaló entre otros variados conceptos.