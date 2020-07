Analizan habilitar el turismo interno Locales 07 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El secretario de Turismo de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, no descartó habilitar el turismo interno en la provincia en el marco de la pandemia del coronavirus. Lo hizo al referirse a un proyecto que presentó el diputado provincial Walter Ghione, quien solicitó autorizar esa actividad. "No sé si en julio. Tal vez a partir de agosto tendremos un panorama diferente", dijo el integrante del gabinete de Omar Perotti. "Si generamos más movimiento interno podemos multiplicar el factor de riesgo. No lo descarto. Me parece que hay que seguirlo semana a semana. No sé si en julio. Tal vez a partir de agosto tengamos un panorama diferente a nivel provincial y nacional", explicó Grandinetti en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2). El funcionario provincial subrayó que Santa Fe limita con Buenos Aires y Chaco, territorios con circulación del coronavirus. "Viendo lo que pasa con Entre Ríos y Córdoba... Un solo caso como en Carreras te puede desatar decenas de infectados. Nos movemos con cautela", añadió. "Jujuy abrió el turismo interno y tuvo que cerrarlo. Solo queda San Juan con una experiencia de turismo interno y entiendo que Tierra del Fuego va a hacer algo", comentó.

Además, ponderó la importancia del rubro en la economía provincial y nacional. "Para Santa Fe es el cuatro por ciento del producto bruto. Activar el turismo no solo daría placer; también devolvería recursos a sectores que redistribuyen", sostuvo.

Por último, mencionó la crisis que atraviesa el sector y puso como ejemplo que un hotel cinco estrellas de Rosario tiene un gasto de 1,3 millón de pesos por mes estando cerrado por la pandemia. "La situación es bastante compleja. Estamos coordinando con Nación, vamos a buscar un subsidio como el ATP hasta diciembre y se va a anunciar en breve. Va a ser una ayuda para el turismo", concluyó.