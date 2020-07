4 Casos más en el norte y sur Locales 07 de julio de 2020 Redacción Por Corresponden a las localidades de Florencia, Pavón, Carreras y Venado Tuerto, lo que hace un total de 445 infectados en el territorio santafesino, que viene acumulando contagios durante los últimos 21 días. Rafaela ya suma 76 jornadas sin nuevos reportes.

FOTO ARCHIVO FLORENCIA. La pequeña localidad norteña sumó su primer caso de COVID-19.

En la provincia de Santa Fe se reportaron este lunes 4 nuevos casos positivos de coronavirus según datos suministrados anoche en el informe diario del Ministerio de Salud. Los mismos se detectaron tanto en el norte provincial como en el sur, ya que pertenecen a las localidades de Florencia (Departamento General Obligado, casi en el límite con el Chaco), Carreras, Pavón y Venado Tuerto. Con estos nuevos pacientes, hasta la fecha el total de infectados en la bota santafesina trepó a 445 desde el inicio de la pandemia. Con respecto al caso en Pavón (Departamento Constitución, bien al sur de la provincia y a 43 KM de Rosario), se generó por contacto estrecho con un infectado, mientras que el nexo epidemiológico de los 3 últimos se encuentran en investigación.

En tanto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, explicó durante el reporte las medidas de contención que se han llevado a cabo conjuntamente con las autoridades de las localidades donde hay contagios, en el marco del Plan Detectar, y recordó la importancia de la higiene, el distanciamiento social y la consulta telefónica temprana (al 0800-555-6549) para prevenir la propagación del virus durante el crecimiento de la curva epidemiológica. En este sentido, este lunes se puso en marcha el Plan Detectar en Pérez, donde se aislaron 60 personas que tuvieron contacto con una enfermera afectada que trabaja en un Centro de Salud de esa localidad.

Cabe destacar que aunque la provincia no registra numerosos contagios diarios (el último reporte con 0 casos se dio el pasado 15 de junio) hay brotes en localidades cercanas de provincias limítrofes. En tal sentido, la funcionaria provincial recordó que la curva está acelerando y pidió no relajar las medidas de prevención y ocuparse “de la propia salud y la de los demás”.

Del total de los casos, 435 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 10 fuera de la misma, pero de

pacientes con residencia habitual en Santa Fe (4 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en

Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco). En tanto, hasta la fecha se registran un total de 6 fallecidos para la provincia (2 en Rosario y los restantes en Rafaela, Villa Constitución, Venado Tuerto y Ceres), mientras que 2 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, sin asistencia respiratoria mecánica y 21 pacientes se

encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, hay un total de 285 pacientes confirmados no

activos (previamente pacientes con criterio de alta). Por último, en la provincia se registraron 14.490 notificaciones de las cuales 13.780 fueron descartadas y 265 continúan en estudio.



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad registra 76 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 8 en estudio en Rafaela). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía.



NO SABEN

El intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, aseguró ayer que aún no tienen determinado cómo se contagiaron las 5 personas que este fin de semana dieron positivo de coronavirus en esa localidad. En rigor, primero se contagió un adulto mayor (del que no tienen el nexo), que posteriormente contagió a su mujer, que está internada en el Sanatorio Británico, de Rosario, por otra patología, y después siguió con otras personas de su círculo familiar. La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, este lunes estuvo en esa ciudad monitoreando el trabajo y las acciones que se están llevando adelante. Como consecuencia de la mujer que se contagió de coronavirus en Villa Constitución y que permanece internada en un sanatorio del centro, donde fue intervenida quirúrgicamente por otra patología, su caso obligó a las autoridades del nosocomio a aislar a 57 personas que trabajan allí y que habrían tenido algún tipo de contacto con esa persona. "Hace tres meses tuvimos 10 casos, con un hombre fallecido, pero en los últimos días se sumaron cinco casos (incluida la mujer que está en el Británico)", admitió Berti, quien enseguida agregó que el sábado dio positivo el esposo de la señora que está internada y el domingo los otros cuatro casos, entre ellos la señora, y "otros familiares cercanos que tuvieron contacto con el hombre que tuvo el primer caso". Acerca del nexo epidemiológico, el intendente villense señaló que "todavía no se pudo identificar cómo se contagiaron", aunque advirtió que "hay alguna idea, por alguna persona que haya venido de algún lugar con circulación del virus, pero no se pudo determinar fehacientemente hasta el momento".