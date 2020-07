"Apunto a ir a la Copa América" Deportes 07 de julio de 2020 Redacción Por Lisandro Martínez indicó "hay que aprovechar las oportunidades".

FOTO ARCHIVO MARTÍNEZ. / El defensor del Ajax quiere estar en la próxima Copa América.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El defensor del Ajax de Holanda Lisandro Martínez manifestó ayer su deseo de formar parte de la Selección argentina en la próxima Copa América y sostuvo que tendrá que "aprovechar las oportunidades" para lograr afianzarse en el conjunto albiceleste.

"Yo apunto a ir a la Copa América, estar en los partidos de Eliminatorias y en los Juegos Olímpicos también. No tuve contacto con el cuerpo técnico pero nos remarcaron cuando estuve que hay que ponerse la camiseta y no sacársela más, hay que aprovechar las oportunidades", dijo al diario deportivo As.

En cuanto a su debut, recordó: "Cuando me llamaron para el partido con Venezuela fue una felicidad inmensa, estaba muy emocionado. Nos presentamos, estuvimos con el mejor jugador del mundo, con grandes figuras. Pese a la derrota lo bueno fue haber estado ahí, creo que no hice un mal partido".

"He jugado muchos partidos a gran nivel en el Ajax, que es lo que requiere la Selección. Lo tomo más que nada como una experiencia", añadió.

Además, Martínez se refirió a su función dentro del campo de juego: "Yo había jugado muy poco de volante, una o dos veces como profesional. En un entrenamiento el DT me dijo que vaya al medio y así fue, estoy predispuesto a ayudar al equipo siempre.

Puedo jugar de central o de volante, son dos posiciones que me gustan, no tengo problema".

En cuanto a la situación del Ajax y la suspensión del certamen holandés por la pandemia de coronavirus, el futbolista señaló: "Nosotros estábamos primeros. Cuando comenzó la situación, al principio, era todo muy difícil. Creo que estuvo bien la decisión que tomaron".