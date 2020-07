Comienza la fecha Deportes 07 de julio de 2020 Redacción Por ESPAÑA

Este martes se pondrá en marcha la fecha 35 de la Liga de España con la disputa de dos encuentros. A las 14:30 hs jugarán Valencia vs Valladolid y a las 17 hs Celta vs Atlético de Madrid. El resto de la fecha irá de la siguiente forma: mañana: 15:30 hs Getafe vs Villarreal, 15:30 hs Betis vs Osasuna, 17 hs Barcelona vs Espanyol. Jueves: 14:30 hs Eibar vs Leganés, 14:30 hs Mallorca vs Levante, 17 hs Athletic vs Sevilla. Viernes: 14:30 hs Real Sociedad vs Granada, 17hs Real Madrid vs Alavés.



Principales posiciones: Real Madrid 77 puntos; Barcelona 73; Atlético de Madrid 62; Sevilla 60.