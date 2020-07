Fuerte tiroteo en las calles a la luz del día Policiales 07 de julio de 2020 Redacción Por EN BARRIO MONSEÑOR ZAZPE

En la tarde de la jornada de ayer se registró una balacera de grandes proporciones en las calles de barrio Monseñor Zazpe, donde se observaba a través de un video que circuló por las redes sociales, a individuos literalmente “apoderados” de la vía pública tirando tiros a mansalva con armas de fuego a plena luz del día, al mismo tiempo que los vecinos del sector debiendo refugiarse en sus casas.

Se supo así que siendo las 15:40 de la víspera, en momentos en que una joven de 19 años se encontraba en su domicilio de barrio Monseñor Zazpe con su madre de 34, y su hermana de 17; y luego de que la denunciante mantuviese una pelea con una vecina del barrio identificada como Agostina R., se aparecieron de repente –según recabó LA OPINION- los hermanos de Agostina y saliendo en defensa de su hermana, o como represalia de lo dicho, comenzaron a disparar tiros con armas de fuego tipo pistola o revólver, además de arrojar contra la vivienda cascotes y palos, a la vista de todo el mundo.

Se mencionó incluso que uno de los atacantes, le dio un arma a su hermana Agostina para que dispare sobre la denunciante, lo cual no sabemos si llegó o no a concretarse.

Los tiradores fueron identificados como Mauro R. y “El Chavo” R., quedando imputados provisoriamente también otros dos hermanos más, llamados “Gula” R. y Braian R.

El personal policial de la Sub Comisaría 1ª entabló comunicación con el fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola, quien impartió las directivas a seguir por el hecho calificado provisoriamente como “abuso de arma”.

Actuó en el lugar de los hechos la Policía de Acción Táctica y el Cuerpo Guardia de Infantería.