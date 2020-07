“Fue muy lindo volver al club” Deportes 06 de julio de 2020 Por Martin Ferrero Cristian Martino, uno de los entrenadores del Plantel Superior de CRAR, se refirió al regreso a las prácticas grupales tras poco más de tres meses. Andrés Fertonani, preparador físico, contó detalles de los trabajos que tienen permitido desarrollar en esta primera instancia.

FOTO ARCHIVO VUELTA AL CLUB. / Cristian Martino, uno de los entrenadores, y Andrés Fertonani, preparador físico del 'Verde'.

El Plantel Superior de rugby de CRAR volvió al club para retornar a los entrenamientos en grupos reducidos, luego de 109 días debido a la pandemia de covid-19.

Fue la primera vez que los jugadores volvieron a pisar las instalaciones después de que se inició la cuarentena a mediados de marzo. Arribaron en sus respectivos vehículos y respetaron las normas de distanciamiento social que rige en la ciudad.

“Fue muy lindo volver al club después de tanto tiempo”, señaló Cristian Martino, uno de los responsables técnicos de la Primera del ‘Verde’. Y agregó: “Desde el 14 de marzo, que había sido el último entrenamiento en conjunto, que no nos podíamos juntar en el club; fue emocionante volver al lugar donde uno elige estar siempre, juntarse con amigos y poder desarrollar esta actividad tan linda y que queremos tanto que es el rugby”.

La Unión Argentina de Rugby elaboró una guía para proporcionar ‘herramientas’ a los clubes y poder así planificar una ‘vuelta al club’ de forma segura ante la pandemia. Adoptada por la Unión Santafesina de Rugby y aprobada por la Municipalidad de Rafaela, CRAR está nuevamente en marcha.

“Nos dieron el ok, ya se podía arrancar, se terminaron de definir algunas cuestiones que hacen al protocolo bajado desde la UAR a la USR y a su vez al municipio local y empezamos a trabajar sólo en la parte física con el Plantel Superior, con jugadores de 18 años para arriba, lo que también va a permitir que la juvenil mayor pueda entrenarse”, manifestó Andrés Fertonani, preparador físico del Círculo Rafaelino.

Si bien los trabajos durante los últimos meses continuaron, vía zoom, con cada jugador desde su casa, está demás decir que no es lo mismo. Sobre cómo encontró al grupo, Martino contó: “Se los vio, a pesar del frío y viento helado que había, con muchas ganas de entrenar, de un humor increíble. Creo que un poco pasa por tener la oportunidad que no tienen otros deportes de volver a entrenar, nosotros la estamos teniendo aunque sea en la parte física, y lo debemos cuidar y valorar muchísimo”.

En lo referido al entrenamiento y el protocolo a seguir, Fertonani explicó: “No hay ningún tipo de contacto, sólo físico y respetando el protocolo con entrenamientos de 45 minutos en grupos de 10 jugadores por cancha, tenemos dos canchas para poder trabajar y eso ayuda a poder tener dos turnos. El jugador debe venir en su propio vehículo, solo, ya cambiado como para entrenar, llega al club, se baja, entrena, se sube al auto y se va. No se pueden utilizar los vestuarios”.

Al respecto, Martino apuntó: “Esperemos que poco a poco se pueda ir ampliando las cosas que podemos hacer dentro del entrenamiento, sin dudas que la vuelta fue sumamente positiva y estamos muy contentos de tener esa posibilidad de volver al club a entrenar, no tengo dudas que el día de mañana nos vamos a acordar de este entrenamiento pos pandemia”.

En los últimos días algunos de los clubes de Santa Fe también ya retomaron la actividad en el club y esto no quiere decir que haya alguna fecha o torneo definido para disputar en este 2020. El TRL no pudo comenzar y si bien aún las autoridades no lo han anunciado oficialmente, no se jugaría en este año, por lo menos lo que se había programado para la temporada.

“Sobre el torneo no se dijo nada, se prevé, y uno tiene la esperanza a futuro, que para agosto con mucho viento a favor, septiembre, se podrían hacer algunos partidos zonales, creemos que el TRL no será posible en este 2020”.

Por lo pronto, CRAR está nuevamente en marcha. Volvió a los trabajos en el club y no es poca cosa.