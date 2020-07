Quiénes estarán en el Cantando Sociales 06 de julio de 2020 Redacción Por Los que aceptaron, los que no y los que están en negociaciones: quiénes participarían del “Cantando 2020”. Ante la imposibilidad del regreso de "Showmatch", El Trece apuró la salida de uno de los realities de talentos que surgieron del ciclo de Marcelo Tinelli, quien aún aguarda su oportunidad para salir al aire.

Por Rodrigo Lussich



“Si para julio no tenemos aprobado el protocolo para el Bailando o el programa de humor, vamos con el Cantando”, les dijo Marcelo Tinelli a sus productores cuando regresó de su polémica cuarentena en Esquel. Las fechas se precipitaron y una urgencia de programación hizo la parte que faltaba porque El Trece necesita urgentemente reforzar su prime time. La tormenta perfecta para sacar de apuro un ciclo que no estaba en los planes ideales, salvo que fuera absolutamente necesario.

Así las cosas, todo apunta al 20 de junio para que el Cantando 2020 se vea de lunes a viernes después del programa de Guido Kaczka. Si más adelante se dan las condiciones para la salida de ShowMatch con Tinelli al frente, los dos ciclos podrían convivir en las noches de El Trece. Hacer planes a mediano plazo en la Argentina de la pandemia es un callejón sin salida. Hay que resolver el “día a día”, poner en funcionamiento una maquinaria que necesita facturar rápido y ayudar a mejorar los números de rating en un año duro. La reposición de la tira Argentina, tierra de amor y venganza no funciona como se esperaba y en pocas horas se encontró una solución para salir del apuro.

Tinelli prefiere esperar y guardarse para salir con su ciclo en un año particularmente difícil para su imagen pública y su vida personal. Recién separado de Guillermina Valdés, el conductor publicó una fecha tentativa: el 21 de septiembre, tal vez la más real en sus planes laborales para marcar su regreso a la pantalla. Antes parece imposible, a pesar de haber presentado todos los protocolos en la Jefatura de Gabinete para salir al aire.

Con Ángel de Brito y Laurita Fernández en la conducción del programa, la productora LaFlia trabaja contrarreloj para cerrar los nombres de los concursantes y el jurado de un formato probado en anteriores ediciones -la última en 2011-. En un principio se especuló con la presencia de figuras ya previstas para la edición del Bailando, que espera su turno, pero ante la posibilidad de su salida más adelante -sus productores aún confían en que sucederá eso- y que ambos ciclos coincidan al aire, se optó por convocar una lista alternativa.

Carmen Barbieri fue la primera confirmada. Caballito de batalla de los formatos de ShowMatch y primera ganadora del Bailando en 2006, será uno de los platos fuertes del certamen: la idea es hacer un mix entre nombres populares de trayectoria y nuevos talentos que aseguran el fanatismo de las redes y los votos telefónicos. Así, convivirán en el mismo formato la capocómica y otras figuras probadas como las de Miguel Ángel Rodríguez, Adabel Guerrero y Floppy Tesouro, con los juveniles Flor Torrente, Sofía Morandi, Santiago Maratea, Lizardo Ponce, Lucas Spadafora o Brian Lanzelotta; aunque la lista no es definitiva y sumará más participantes famosos en estos días.

Hay nombres confirmados, otros en negociaciones, algunos que no respondieron y otros que ya habrían dado su negativa, como Rocío Marengo y Hernán Drago. En el caso de Iliana Calabró -primera ganadora del certamen-, se sabe que ella preferiría ser jurado más que concursar, y además habría diferencias económicas en su negociación: pediría el doble de lo que le ofrecen. La producción también llamó al instagramer Martín Cirio, conocido como La Faraona, y a la actriz Georgina Barbarossa para tentarlos como participantes.

En el protocolo aprobado para la realización del programa, los concursantes ensayarán por Zoom a distancia hasta su presencia en el estudio el día que les toque presentarse. En esa oportunidad podrán hacer un ensayo previo a la salida al aire en vivo, en el mismo día de emisión; manteniendo la distancia social indicada.

Para el jurado habría sido convocado Luciano Pereyra, quien estaría en plena etapa de negociación. Quienes están confirmadas para esa labor son Nacha Guevara y Karina La Princesita, o sea, la mitad de los integrantes. A su vez, Jimena Barón rechazó la propuesta.

Los últimos días han sido muy movidos para Tinelli. A los problemas para concretar su regreso a la televisión, se le sumó su reciente separación de Guillermina Valdés, luego de ocho años de relación. Y además está pendiente del tema del fútbol y de su labor social, que también le demandan mucho tiempo.

El ciclo, basado en un formato de Televisa, tuvo cuatro ediciones en nuestro país. Las dos primeras tuvieron lugar durante entre 2006 y 2007, con la conducción de Tinelli, y se emitieron como un segmento destacado de ShowMatch por la pantalla de El Trece. Los ganadores fueron Iliana Calabró y Tití Fernández, respectivamente.

Durante el 2011, en tanto, se hizo otra edición, ya no como segmento de ShowMatch sino como programa independiente. En esa ocasión, la conducción estuvo a cargo de José María Listorti y Denise Dumas, y el ganador fue Patricio Giménez. Al año siguiente, hubo otro certamen que ganó Fabio la Mole Moli, también campeón del Bailando por un sueño.

Finalmente, tras de ocho años fuera del aire, el Cantando por un sueño regresa a la pantalla de El Trece como un ciclo independiente de ShowMatch y con Ángel de Brito en la conducción.