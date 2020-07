Carbajal pretende declarar el día de la salud pública Locales 06 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La concejala Lorena Carbajal ingresó al Concejo Municipal un proyecto para declarar el día 5 de junio de cada año, como el “Día Municipal de la Salud Pública”, en conmemoración del natalicio del ex intendente de la ciudad y ex gobernador santafesino, para "honrar el legado de Hermes Binner". La iniciativa fue presentada por la edila del Partido Socialista a pocos días del cumpleaños del ex intendente, momentos en que la pandemia mundial por Covid-19 ponía a prueba un sistema de salud único en Argentina y Latinoamérica, dando resultados favorables tanto en la prevención como en la recuperación de pacientes afectados por el virus. Un sistema impulsado por el propio Binner. “Hermes Binner es sinónimo de Salud Pública” afirmó la edila y fundamentó su iniciativa en un emotivo relato sobre la conocida trayectoria del líder socialista fallecido hace poco menos de una semana. “Fue el mentor de un sistema de salud transformador logrando el acceso a este derecho humano, dio nacimiento a un sistema sanitario que luego se convirtió en el bastión de la ciudad y que trasladó al territorio provincial cuando llegó a la gobernación de Santa Fe”. “Rosarinas y rosarinos le debemos a este hombre habernos garantizado el acceso a la salud pública de calidad, le debemos tener hoy los ojos del país y del mundo puestos en las acciones del Estado local para combatir una pandemia que ni las grandes potencias mundiales pudieron detener”, prosiguió la autora del proyecto. A partir de la aprobación de este proyecto, Rosario celebrará cada 5 de junio el Día Municipal de la Salud Pública, “Coordinaremos acciones con el municipio para recordar ese día al padre de la salud de la esta ciudad”, dijo Carbajal.