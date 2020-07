Carta de lectores Carta de Lectores 06 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los últimos patriotas



Sr. Director:



El pasado 28 de junio se celebró “El día internacional del orgullo LGBTIQ+”. En vísperas a este acontecimiento el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora anunciaba que en el mástil del Parque Sarmiento sería arriada nuestra bandera nacional para ser reemplazada, de manera permanente, por la “bandera de la diversidad”.

Este acto delictivo, que pasó desapercibido para la mayoría, no lo fue para un grupo de patriotas, que al igual que en 1982 sintieron en sus corazones la necesidad de responder al llamado de la patria. Y como la historia pareciera repetirse, no solo soportaron los insultos y agresiones de quienes objetaron ver flamear nuevamente a nuestra bandera, sino también el ataque de la mayoría de los medios de comunicación, que los calificaron de “antiderechos” y hasta de miembros del gobierno de la ciudad de Córdoba, como la concejal Soledad Ferraro, quien realizó una denuncia penal contra ellos. Pero la historia no termina aquí, días más tarde pudo verse en internet a dos individuos encapuchados quemando la bandera argentina y amenazando con que iban a colgar sus cabezas en la plaza (al fiel estilo de cualquier grupo terrorista). Obviamente ningún medio de comunicación se hizo eco de este hecho, a lo que pregunto ¿hubiera pasado lo mismo, sin en lugar de quemar la bandera argentina se hubiera quemado la bandera LGBTIQ y se los amenazara de muerte? Por supuesto no fue el único hecho acontecido en nuestro país, viéndose en muchas ciudades a nuestra bandera nacional, compartiendo el mástil con la bandera de la diversidad, en una clara violación a la ley N° 23208, que lo prohíbe expresamente.

Nuestra bandera, símbolo del ideario de libertad con que nació nuestra patria, ¿no es lo suficientemente inclusiva? Acaso, este país que los cobija ¿no les garantiza los mismos derechos que a cualquier ciudadano? ¿Acaso se les niega el acceso a la educación, o la salud, o a contraer matrimonio?

Por supuesto que tienen derecho a izar su bandera, pero no tienen derecho a querer reemplazar nuestro emblema nacional y no tienen derecho a agredir a nuestros veteranos, que al igual que en 1982, cumplieron con el juramento de defender nuestra bandera.

Hoy, más que nunca, cobran vigencia las siguientes palabras “Mientras haya tan solo un grupo de Argentinos que resistan a ser conquistados, la Patria vive”.



Luciano Perren

DNI 28.571.864

Rafaela