Los Pumas con nuevo preparador físico Deportes 06 de julio de 2020

Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, convocó a trabajar a Martín Mackey, pensando en el Mundial 2023. Por segunda vez en su carrera, Mackey estará como responsable de la preparación física del seleccionado argentino. En el 2010 vivió su primer ciclo. Y tras un paso en 2016 como coordinador del fútbol juvenil de Newells Old Boys, la UAR volvió a convocarlo.

"Esto surge por un llamado que me hace Mario Ledesma, el entrenador de Los Pumas, que arma su staff para el Mundial del 2023", explicó Mackey, quien debió concluir su paso por la Lepra porque la política interna en el club jugó su papel.

Mackey narró que con Ledesma se conocían del anterior paso por la selección. "Me propuso ser el preparador físico y como mi tarea será operativa con el equipo, eso me permite seguir vinculado y trabajando en el Jockey Club de Rosario como asesor deportivo, algo con lo cual estoy sumamente feliz".

"Es lindo volver a un lugar que fui feliz durante seis años de mi vida y donde reconocen el trabajo. La dirigencia y el entrenador me recibieron con alegría, eso es satisfactorio. No sé si podría decir que es mi casa porque en Los Pumas hay que trabajar todos los días y ganárselo, así que es un lugar de enorme desafío. Es un lugar donde me gusta estar y espero estar a la altura de tremendo desafío", agregó.

En cuanto al desarrollo de la pandemia y cómo afecta esto su trabajo, dijo: "Son realidades distintas las que se viven en Buenos Aires y el resto del país, así que en el interior los jugadores pueden entrenar en los clubes la parte física, mientras que a los de Buenos Aires se les dio un plan especial porque no pueden salir".