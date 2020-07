Crimen de Gutiérrez: el juez le negó la excarcelación a los cuatro detenidos Nacionales 06 de julio de 2020 Redacción Por LE PRACTICARON LA AUTOPSIA AL CUERPO DEL EX SECRETARIO DE CRISTINA KIRCHNER

FOTO NA JUEZ. Narvarte por ahora mantiene la causa del crimen de Gutiérrez bajo su órbita.

RIO GALLEGOS, 6 (NA). - El cuerpo de Fabián Gutiérrez, quien fue encontrado este sábado asesinado en Calafate, fue sometido ayer en medio de un cerrado hermetismo a una autopsia en la ciudad de Río Gallegos, en tanto que el juez de la causa le negó la excarcelación a los cuatro detenidos por la causa.

Tras la necropsia practicada en el Laboratorio Forense de Santa Cruz, que finalizó alrededor de las 18:00 en medio de un fuerte hermetismo, sólo se conoció que las conclusiones fueron transmitidas en forma telefónica al juez de la causa, Carlos Narvarte, y que recién se harán pública a las 8:00 del lunes.

También trascendió que el corte que el ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner presentaba en el cuello, al igual que otros cortes, fue realizado con un cuchillo del tipo "tramontina", herida que junto a golpes leves en distintas partes del cuerpo darían cuenta de una eventual acción de "tortura", reveló el magistrado a NA.

Luego de recibir los resultados de la autopsia, Narvarte decidió durante la tarde del domingo rechazar el pedido de excarcelación que realizaron los abogados defensores de los cuatro imputados.

Todos seguirán detenidos en las comisaría Primera y Segunda de El Calafate, hasta tanto se resuelva su declaración procesal, mientras que el juez tiene un plazo de diez días para concretar ese trámite. En la noche de este sábado, Narvarte le tomó declaración indagatoria a tres de los cuatro detenidos por el caso y analizaba, con los resultados de las pericias en mano, si otorgaba la excarcelación, o no, pedida por la defensa de los acusados.

Durante toda la jornada del sábado, la hipótesis de un crimen extorsivo fue tomando forma, pero en la mañana del domingo el magistrado lo descartó. Es que ahora cree que los indicios hablan más de una "desaveniencia" entre dos personas o un posible intento de robo, en tanto descartaba de plano el móvil político y también una situación de extorsión.

La familia de la víctima nombró como represente legal en el caso al ex fiscal de Cámara Carlos Giordano. Hasta tanto no tenga contacto con el expediente, el letrado declinó realizar declaraciones.

Por el crimen del empresario hay cuatro jóvenes detenidos y el más comprometido es Facundo Zaeta, de 19 años, quien mantenía una relación con la víctima desde hacía unas tres semanas, aproximadamente. Los otros tres, son su hermano Joaquín, de 18 años, y sus amigos, Pedro Monzón y Facundo Gómez, de 20 y 23, respectivamente.



INDAGATORIAS

En la noche del sábado, Narvarte completó la indagatoria de Pedro Monzón, Joaquín Zaeta, y Facundo Gómez. El primero ya había realizado una primera declaración, permitiendo el hallazgo del cuerpo de Gutiérrez, mientras que el resto decidió guardar silencio.

El último en ser llevado al Juzgado es Facundo Zaeta, sobre quién recaen las mayores sospechas y tampoco habló.

Previo a que se desencadenara su detención, Facundo Zaeta había prestado testimonial en sede policial, dónde aseguró desconocer dónde estaba Gutiérrez y que estaba vivo la última vez que lo vio, aunque admitió que mantenía una relación íntima con la víctima desde hacía unas tres semanas y que la noche del jueves estuvo en su casa.

Según confirmaron fuentes oficiales a NA, hasta el momento, los cuatro jóvenes continuaban incomunicados, alojados en distintas dependencias policiales. Gómez, Monzón y Joaquín se encontraban alojados en la seccional primera, mientras Facundo estaba detenido en la comisaría segunda.

También esta agencia pudo saber que "ningún familiar" se acercó a corroborar la situación de los jóvenes en los respectivos lugares de detención. Hasta el momento los indicios apuntan a una trama de dinero, drogas y relaciones. Algunos testigos informales dan cuenta de que el ex secretario de Cristina Kirchner consumía estupefacientes y que no era la primera vez que, haciendo ostentación de su posición económica, se acercaba a jovencitos para mantener una relación.

En tanto Facundo Zaeta, es el único de los cuatro implicados que tiene antecedentes policiales. El 8 de octubre de 2.019 fue encontrado con 45 dosis de LSD en la costanera de Río Gallegos, en el interior de un auto Volkswagen Bora, por lo que tiene una causa en la Justicia Federal.

Esa es una de las cuestiones que inclina al juez hacia una hipótesis de "pelea" o "robo", que se fue de las manos, un relato que a partir de la investigación cobra mayor fuerza como móvil para el crimen. .