Fernández y Bullrich en un duelo verbal de alto voltaje

El Presidente afirmó que "el aprovechamiento de la muerte de Gutiérrez es de una miserabilidad absoluta y canallesco". Por su parte, Patricia Bullrich acusó a Fernández de "tergiversar" el documento de Juntos por el Cambio y tildó su actitud de "canallesca".

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente Alberto Fernández cargó ayer contra la coalición Juntos por el Cambio al sostener que "el aprovechamiento de la muerte" de Fabián Gutiérrez, el ex secretario de Cristina Kirchner asesinado en El Calafate, es "de una miserabilidad absoluta" y "canallesco".

"El aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema penoso que necesita ser juzgado seriamente, que necesita de racionalidad jurídica, de jueces probos que ese ocupen del tema, es de una miserabilidad absoluta", subrayó en declaraciones a FM Milenium.

De esta forma, el mandatario le respondió duramente a la principal alianza opositora, que el sábado pasado emitió un comunicado con la firma de los presidentes de los tres partidos que la componen en el cual levantó sospechas sobre la "posible conexión" del homicidio de Gutiérrez con causas que investigan a la vicepresidenta. Aclaró que no toda la oposición tuvo la misma actitud que tuvo Juntos por el Cambio, y valoró en ese sentido al Frente de Izquierda y al sector que responde a Roberto Lavagna.

"Pero que tres presidentes de tres partidos, del PRO, de la UCR y de la Coalición Cívica se animen a firmar un documento como el que ayer firmaron sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Fabián Gutiérrez es realmente canallesco en un momento en que la sociedad está sensibilizado por la pandemia", disparó el jefe de Estado. E insistió: "Vimos con estupor lo que dijo Cambiemos, porque fue un llamado abierto a sembrar dudas, a reabrir la grieta y generar discordia en un momento en que la sociedad la está pasando mal. A eso se suma los que quieren dividirnos".

Para Fernández, "es incomprensible que alguien trate de vincular al Gobierno en un hecho tan trágico como el asesinato de una persona". El presidente reconoció que Gutiérrez tenía vinculación con una causa judicial que tiene en la lupa a Cristina Kirchner, pero afirmó que las investigaciones dicen que el crimen "tuvo otros móviles".

"Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad. Los que odian no gobiernan; escriben en Twitter, sacan declaraciones públicas, incentivan en la gente un odio que no debería tener", concluyó el jefe de Estado. Según dijo, nadie más que él quiere que "en esta República la Justicia funcione con independencia de los otros poderes y de los poderes reales" y que "los culpables sean sancionados", pero sostuvo que "este no es el camino".

En este marco, acusó a sectores de la oposición de "intentar confundir a la gente de forma permanente" y llamó a reflexionar "quién se beneficio con la muerte de Fabián Gutiérrez". "No sé quién se beneficia con la muerte de Fabián Gutiérrez. Lo que declaró es perfectamente válido. No es que porque murió ya no vale lo que declaró", explicó. "¿Quién puede ganar con esta muerte? le pido a la gente que reflexione porque intentan confundirla de modo permanente", agregó.

En este sentido, Fernández pidió que no se "siembren más problemas que los que ya tenemos que son muchos".

"Y no tratemos de revivir el odio que rigió durante cuatro años en la Argentina. Ese odio condujo a que los argentinos nos enfrentemos. Así no se cierra la grieta", completó.



BULLRICH CONTRA

EL PRESIDENTE

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó ayer al presidente Alberto Fernández de "tergiversar" el contenido del documento que emitió Juntos por el Cambio a propósito de la muerte de Fabián Gutiérrez, y calificó su actitud de "canallesca".

En declaraciones radiales, el jefe de Estado había cuestionado durante a la principal alianza opositora por haber llevado a cabo, a su entender, "un aprovechamiento político" de la muerte del ex secretario de Cristina Kirchner, "sembrando dudas" sobre una supuesta responsabilidad del Gobierno en dicho hecho y asociándolo con la causa de los cuadernos que investiga a Cristina Kirchner.

"Lea bien, Presidente! No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar", exigió la ex ministra de Seguridad de Cambiemos a través de una publicación en Twitter. .

Bullrich le recordó a Fernández que él había sido "uno de los primeros en vincular" al Gobierno de Cambiemos con la desaparición del militante Santiago Maldonado en 2018.

"No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta", sentenció la titular del PRO.

En el comunicado que se dio a conocer el sábado con la firma de los presidentes de los tres partidos que conforman la coalición y otras autoridades de relieve, Juntos por el Cambio sostuvo el crimen de Fabián Gutiérrez es "de extrema gravedad institucional" por tratarse de un "testigo" en una causa judicial contra el kirchnerismo, en tanto que pidió que "no haya familiares" de la ex mandataria en el proceso.

De esta manera la fuerza opositora aludió a Natalia Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta, que actualmente se desempeña como fiscal y entiende en la causa judicial que se abrió tras la aparición del cuerpo de Gutiérrez.

Tras subrayar que "en 2018 Gutiérrez confesó ante la Justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo", el frente opositor pidió que "la investigación pase a la órbita de la Justicia Federal" y "que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso".

"La Justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato", agregaron los referentes de Juntos por el Cambio al sostener que el juez, la fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz".