7 Nuevos casos en Santa Fe, Coronda y Villa Constitución Locales 06 de julio de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

Tras el preocupante registro de 5 casos de coronavirus del sábado, todos registrados en la ciudad de Rosario, este domingo se sumaron otros 7 en la provincia de Santa Fe, correspondientes a 3 localidades diferentes, de acuerdo a los datos suministrados anoche por parte del Ministerio de Salud. En este sentido, Carolina Cudó, la directora de Epidemiología, comunicó que los nuevos infectados en las últimas 24 horas que se incorporan a la lista provincial corresponden a Villa Constitución, que sumó 5 positivos, 1 a la ciudad de Santa Fe y el restante a Coronda. De esta manera, desde que comenzó la pandemia, se contabiliza un total de 441 casos positivos de COVID-19 de santafesinos, recordando que el 15 de junio fue el último día sin casos en la provincia.

En relación a los nuevos infectados, en la capital provincial se trata de un hombre que que contagió del virus

por un contacto con un caso confirmado de Paraná. Por otra parte, se destaca que el nuevo contagiado trabaja como empleado de comercio en una empresa que vende materiales. El último caso que se había confirmado en la ciudad santafesina había sido el 24 de junio.

En tanto, en Coronda, el positivo es la mujer del camionero que había viajado a Buenos Aires y fue detectado hace una semana. Se trata del segundo caso que se detecta en la ciudad, donde el intendente Ricardo Ramírez, brindó luego conferencia de prensa junto a miembros de su gabinete, donde señaló en primer lugar que «la persona que está en Santa Fe y que es el esposo de esta señora, está en cuidados especiales con un problema respiratorio, está controlado, no intubado. Desde que se declaró el positivo de la semana pasada, toda la familia -esposa e hija- estaba aislada en su domicilio para llevar tranquilidad a la población, lo mismo en Desvío Arijón. Estuve hablando con ella, está siendo monitoreada desde el SAMCo y desde la Provincia a través del 0-800, nosotros vamos a colaborar desde la parte alimentaria», añadió, puntualizando que la menor dio negativo.

Por último, en Villa Constitución, se había conocido un contagio en la noche del sábado luego del parte provincial brindado. Los otros cuatro fueron de este domingo y en esa ciudad ya suman 15. Se está investigando el nexo epidemiológico del primer caso de Villa Constitución y los otros 4 están vinculado a este caso primario.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, hay un total de 278 pacientes confirmados no

activos (previamente pacientes con criterio de alta), mientras que en la provincia se registraron 14.366 notificaciones de las cuales 13.655 fueron descartadas y 270 continúan en estudio. Hasta el momento se registran 6 muertes en la bota santafesina, en tanto que 2 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, sin asistencia respiratoria mecánica y 23 infectados están alojados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

De los 431 contagios confirmados y notificados en la provincia, 128 (30%) manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (2%) tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 238 (55%) tuvieron contacto con confirmados, 35 (8%) viajaron a provincias con circulación, 4 (1%) son por transmisión comunitaria y 18 (4%) se encuentran en investigación. Diez de los pacientes confirmados con residencia habitual en la provincia de Santa Fe (2 de Rafaela, 2 de Venado Tuerto, 2 de Rosario, 2 de Santa Fe, 1 de Las Rosas y 1 de San Lorenzo) fueron notificados en otras jurisdicciones (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chaco).



EN RAFAELA

Mientras tanto, nuestra ciudad registra 75 días sin casos de coronavirus, recordando que el último hisopado positivo se registró el pasado 21 de abril y que en el Departamento Castellanos hay 22 casos confirmados (21 corresponden a pacientes rafaelinos y el restante a una persona de la localidad de Maria Juana). No obstante, desde la Coordinación Epidemiológica de la Región Salud 2 de la Provincia se anuncia que aún existen casos sospechosos en aguardo de confirmación de resultados (anoche el reporte dio a conocer que existen 8 en estudio en Rafaela, 2 en Frontera y 3 en Josefina). Por tal motivo, dicho organismo recuerda que "es de vital importancia extremar los recaudos que debe mantener la ciudadanía. A nivel departamental, Rosario tiene 151 positivos acumulados, General López tiene 94, La Capital 43, Constitución 24, Castellanos 22, General Obligado 21, San Cristóbal 20, San Lorenzo 17, San Jerónimo 13, Caseros 9, Iriondo y Garay 7, Las Colonias 6, Belgrano 5, San Javier y Vera 1, y 9 de Julio, San Justo y San Martín no presentaron pacientes de coronavirus desde el inicio de la pandemia.