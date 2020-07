"No hay nada formal" Deportes 06 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El director deportivo de Estudiantes de La Plata, Agustín Alayes, se refirió ayer a los rumores que acercaban al delantero de Boca Carlos Tevez al "Pincha", y aseguró que ve "muy difícil" que su arribo se lleve a cabo y que "no hay nada formal".

"Veo muy difícil la llegada de Tevez, hoy no hay nada formal, ninguna oferta", manifestó Alayes en declaraciones a radio Rivadavia, luego de que Marcos Rojo dijera que el presidente del club, Juan Sebastián Verón, tenía contacto permanente con el "Apache".

En cuanto al futuro de Rojo, el director deportivo de la institución platense señaló: "Es una de las prioridades, tanto el jugador como el club quieren seguir juntos, pero hay que esperar".

Además, continuó con la actualidad del mercado de pases de Estudiantes de cara a la reanudación de las competencias, aún sin fecha establecida.

"(José) Sosa tiene que tomar una decisión de vida, si desea volver a la Argentina seguramente juegue en Estudiantes, mientras que el interés concreto por (Christian) Cueva lo tuvimos en otros mercados. Es cierto que hubo charlas en estos días, pero no hay ninguna oferta", concluyó.