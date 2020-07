Agredió a policías, huyó, y se escondió en ropero Policiales 06 de julio de 2020 Redacción Por EN BARRIO MONSEÑOR ZAZPE

Agentes de la Subcomisaría 1ª de esta ciudad, ante un hecho de robo en calle Mazzi al 1400 –barrio Monseñor Zazpe-, escucharon en boca de una mujer que su hermana le había contado que alguien identificado como "el Chaqueño R." la había amenazado con un hierro, pero que no le robó nada.

De acuerdo a lo publicado por LA OPINION edición digital, posteriormente en la esquina de las calles Joaquín V. González y D. Mazzi los uniformados actuantes observaron al sujeto en cuestión, y al acercarse a él, este arrojó una botella de vidrio que impactó en el móvil policial en que se conducían los servidores de la ley, en un contexto de insultos y amenazas en forma desafiante.

Acto seguido, el agresor se dio a la fuga por Joaquín V. González hacia el Sur, poco después fue interceptado frente a su domicilio, y con violencia arrojó hacia la humanidad de los policías un cuchillo a la vez que ingresó al inmueble de referencia.

De la vivienda salieron sus familiares quienes entorpecieron la labor policial, por lo que se efectuó un disparo disuasivo con balas de goma, al mismo tiempo que el malviviente por un sector del patio escapó hacia una finca vecina, desde donde siguió huyendo hacia otros patios lindantes.

Finalmente, en una casa sita en calle Zurbriggen al 1400, escondido en un ropero, se ubicó al fugitivo quien fue identificado como Brian Alexis R., de 19 años de edad, y se produjo su detención.

Por último, mientras Brian R. se hallaba en sede policial, golpeó varias veces su cabeza contra una pared, por lo que sufrió lesiones de carácter leve. Por mandato de un representante de la Fiscalía local se trasladó al detenido hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía.



SE ENTREGO Y NO

LO DETUVIERON

Pero no todo quedó allí, dado que ante personal policial se hizo presente en total estado de ebriedad quien responde al nombre de Leonardo José A., de 18 años, quien manifestó que había sido autor de un ilícito junto a Brian Alexis R., por lo que permaneció en dicha sede policial hasta que, al no lograrse testimonio alguno en cuanto a un robo, o una tentativa de robo, se lo dejó en libertad.



TOMO DRÁSTICA

DETERMINACIÓN

Un hombre de 46 años de edad, puso fin a su vida mediante ahorcamiento.

Personal de la Seccional 13ª y de Bomberos Zapadores de nuestra ciudad, intervinieron ante una drástica determinación tomada por un rafaelino.

Según lo puesto en conocimiento de LA OPINION online, se trató de un vecino de 46 años de edad (J.L.F.), quien puso punto final a su vida por ahorcamiento.

Todo sucedió en una finca sita en la primera cuadra de la calle Jaime Ferré. En la ocasión, el médico policial en turno dictaminó una muerte por suicidio, no aconsejando autopsia.