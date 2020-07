Rafaelinos en el TC Pick Up Virtual Deportes 05 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La “Copa Shell” del TC Pick Up Virtual está en la recta final: este domingo se va a disputar la 6ª y penúltima fecha del campeonato sobre el circuito El Villicum (San Juan). De la carrera van a participar 28 pilotos que competirán con los simuladores desde sus casas, entre ellos los rafaelinos Nicolás González y Juan Ignacio Canela.

Como es habitual, la competencia será transmitida por la TV Pública. La transmisión comenzará a partir de las 11 de la mañana con 3 carreras de archivo: el triunfo de Jonatan Castellano en la Clase 3 del Turismo Nacional en 2017, la consagración de Marcos Landa en el TC Mouras 2019 y la victoria de Santiago Mangoni en la Final del TC en San Luis 2019, la única del balcarceño en la “máxima”.

Con 5 carreras disputadas, Gastón Rossi (Fiat Toro) sigue como líder del certamen con 195,5 puntos. Lo siguen Nicolás Trosset (Toyota Hilux) a 26,5 puntos y Matías Rodríguez (Fiat Toro) a 30,5. La última fecha del TC Pick Up Virtual se va a disputar el próximo domingo 19 de julio en el óvalo de Rafaela sin chicanas. La particularidad que tendrá la definición por el título es que otorgará un 50% más de puntos que una carrera habitual.

Los 28 pilotos que participarán de la 6ª fecha del TC Pick Up Virtual son: Leonel Pernía, Facundo Ardusso, Nicolás Trosset, Carlos Okulovich, Federico Alonso, Christian Ledesma, Matías Rodríguez, Mariano Pernía, Luciano Ventricelli, Christian Dose, Andrés Jakos, Juan Cruz Benvenuti, Jonatan Castellano, Norberto Fontana, Gastón Rossi, Mario Valle, Nicolás Bonelli, Leandro Mulet, Ian Reutemann, Mauricio Lambiris, Juan Canela, Oscar Sánchez, Nicolás González, Esteban Cístola, Ignacio Esquivel, Santiago Mangoni, Gabriel Ponce de León, Marcos Franco y Leonardo Palotini.