Bottas se quedó con la pole del inicio en Austria Deportes 05 de julio de 2020 Redacción Por El piloto finlandés de Mercedes eclipsó a su compañero Lewis Hamilton para la competencia que se larga a las 10 de este domingo

FOTO FORMULA 1 TWITTER FELIZ./ Se quedó con la primera pole en la nueva normalidad de la Fórmula 1.

BUENOS AIRES, 5 (NA) - A bordo de su Mercedes, el piloto Valtteri Bottas eclipsó ayer a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, y se quedó con la pole position del Gran Premio de Fórmula 1 que se lleva a cabo en Austria, escenario de la primera fecha del Mundial 2020.

El finlandés superó al seis veces campeón mundial que había logrado obtener las tres sesiones de práctica que se llevaron a cabo entre la jornada del viernes y la de la mañana del sábado y de esta manera consiguió su tercera pole. Tras lograr la pole, Bottas señaló: "Se siente realmente bien esto. He extrañado este sentimiento. Es algo especial cuando empujas el auto al límite y he estado esperando por mucho tiempo, parece que estamos en nuestra propia liga".

Por su lado, Hamilton manifestó: "Un gran trabajo de Valtteri y es un gran comienzo de temporada. Estoy feliz de estar aquí. Creo que demostramos año tras año que somos el mejor equipo porque somos de mente abierta, mantenemos los tiempos y nadie es demasiado terco para admitir que están equivocados".

En la primera salida a pista durante la jornada sabatina, Max Verstappen (Red Bull) pudo vencer por primera vez a Hamilton desde que arrancó la actividad en Austria y se quedó con el mejor tiempo, al marcar 1m04s024. En tanto, Kevin Magnussen (Haas), George Russell (Williams), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) y Nicholas Latifi (Williams) quedaron al margen de la competencia automovilística.

Durante la tanda intermedia, Bottas estableció un tiempo de 1m03s105 doblegando por 81 milésimas a su compañero Hamilton mientras que la mayoría de los pilotos esperaron hasta último momento para salir al ruedo y solo registraron una vuelta. Por esa razón, Sebastian Vettel (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Daniil Kvyat (Alpha Tauri), Esteban Ocon (Renault) y Romain Grosjean (Haas) no pasaron a la sesión definitiva.

En ésta última, el finlandés estableció un tiempo de 1m02s929 y logró bajar el récord del trazado austríaco, en 74 milésimas, el cual pertenecía a Charles Leclerc desde el año pasado y, si bien sobre el final, Bottas sufrió un despiste, Hamilton tuvo un pequeño desliz en el último tramo del circuito y se debe conformar con salir del segundo lugar.

Para la competencia que tendrá lugar este domingo a partir de las 10:00 (hora de Argentina), desde la segunda fila largarán Verstappen y Lando Norris (McLaren) mientras que Alex Albon (Red Bull) y Sergio Pérez (Racing Point) se ubicarán en la tercera línea de la partida y Carlos Sainz (McLaren) acompañará a Leclerc en la cuarta fila.