Otro gol de Dybala y goleada de la Juventus ante el Torino Deportes 05 de julio de 2020 Redacción Por Fue 4-1 la victoria para la Vecchia Signora en el clásico. Cuatro tantos en los últimos cuatro partidos para el argentino.

FOTO WEB FESTEJO. / Paulo Dybala celebra su nuevo gol, el cuarto en cuatro partidos.

El clásico entre Juventus y Torino fue para la Vecchia Signora, que prácticamente ganó el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Serie A de punta a punta por 4-1 de local.

De movida Juventus se mostró decidido a quedarse con la victoria y ya a los dos minutos de iniciado el partido, pasaba al frente luego de una gran jugada individual dentro del área del delantero Paulo Dybala, quien venció al arquero rival Salvatore Sirigu con la complicidad de un desvío en un defensor.

A los 29 minutos de la primera mitad, fue el colombiano Juan Cuadrado quien terminó un gran contraataque del equipo de Maurizio Sarri eludiendo a un defensor y rematando con violencia hacia el arco de Sirigu para poner el 2-0 transitorio. Sin embargo, el descuento para Torino llegaría antes del complemento, ya en tiempo adicionado, gracias a un penal cobrado a instancias del VAR que convirtió en gol el delantero Andrea Belotti.

Ya en el segundo tiempo, un potente tiro libre de Cristiano Ronaldo fue inatajable para Sigiru y sirvió para poner las cosas 3-1 a los 16 minutos, mientras que la goleada se completó luego de que el defensor de Torino Koffi Djidji falle en un rechazo y termine enviando al fondo de la red un centro que había lanzado el brasileño Douglas Costa, a falta de tres minutos para el final del partido.

Así, las cosas terminaron 4-1 para Juventus, que alcanzó las 75 unidades en la Serie A y se ubica siete por encima de Lazio, su más inmediato perseguidor. Para Torino, por su parte, la derrota significa permanecer peligrosamente cerca de la zona de descenso directo con 31 puntos, a seis de Lecce, el primero de los puestos de relegación.



La fecha 30: Ayer: Juventus 4 - Torino 1, Sassuolo 4 - Lecce 2, Lazio 0 - Milan 3. Hoy: 12: 15hs Inter vs Bologna, 14:30hs Cagliari vs Atalanta, 14:30hs Parma vs Fiorentina, 14:30hs Udinese vs Genoa, 14:30hs Brescia vs H. Verona, 14:30hs Sampdoria vs SPAL, 16:45hs Napoli vs Roma.



Principales posiciones: Juventus 75, puntos; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 60; Roma 48; Milan 46; Napoli 45; Hellas Verona 42