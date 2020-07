¿Centurión a San Lorenzo? Deportes 05 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ricardo Centurión ha sido vinculado con muchos clubes en este mercado de pases y el de San Lorenzo parece ser el último en sumarse, luego de que se conozca que el jugador fue ofrecido al presidente del Ciclón, Marcelo Tinelli.

Si bien el llamado no llegó directamente desde la dirigencia de Racing, dueño del pase del futbolista, lo cierto es que la respuesta de Tinelli fue que antes de tomar cualquier decisión, debe dialogar con el entrenador del club, Mariano Soso, y la Secretaría Técnica.

Es que, por más que un jugador del talento de Centurión siempre interesa, lo cierto es que San Lorenzo tiene a muchos futbolistas en el cuarto ofensivo del campo de juego. A los nombres de Adolfo Gaich, Nicolás Fernández, Ignacio Piatti, Oscar y Ángel Romero, Matías Palacios y Julián Palacios se les sumó en las últimas horas el de Jonathan Herrera, exjugador de Central Córdoba (SdE) que arribará a préstamo por un año.

Además, el conjunto de Boedo tiene todo encaminado para cerrar también el arribo del delantero Franco Di Santo, quien rescindió contrato con Atlético Mineiro y, a los 31 años, estaría dispuesto a llegar en condición de libre a San Lorenzo.

Así, si bien Centurión fue ofrecido y es un jugador que interesa, por ahora no hay nada definido, sobre todo porque además de la sobreabundancia de jugadores en ataque que tiene el club, Racing solamente aceptará una venta, algo que implicaría una importante erogación de dinero que en el Ciclón no estarían dispuestos a hacer.