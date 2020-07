¿El fútbol argentino vuelve en octubre? Deportes 05 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García señaló: "Uno no puede decirle ‘sí’ a los clubes de elite y ‘no’ al resto". Dichas declaraciones fueron dadas en una nota que concedió a radio Mitre Buenos Aires ayer. Es que todos se preguntan cuándo va a volver el fútbol en nuestro país.

El sitio Doble Amarilla publicó, tanto la AFA, como la Liga Profesional y el gobierno nacional siguen día a día el número de contagios y, en el mejor escenario, esperan retomar los entrenamientos a finales de julio o en los primeros días de agosto.

Si eso ocurre, se cree que las competencias se iniciarían en octubre. Pero, obvio, todo está en veremos.

Si se juega en octubre, en Primera se jugaría un mini torneo por zonas. Y en la Primera Nacional se definirían los ascensos. Sin embargo, explica el informe, si no hay fútbol hasta octubre, recién se volverá a jugar en 2021.

Por otro lado, el funcionario amplió: "Hemos visto los protocolos de la Conmebol y estamos al tanto de todo. Pero el fútbol mueve muchísima gente y tenemos que proteger a todos". Y cerró: "Sería más fácil que la Primera vuelva y el resto no".