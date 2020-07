Burnout: cómo las organizaciones pueden ayudar a sus colaboradores Suplemento Economía 05 de julio de 2020 Redacción Por A través de un panel virtual, referentes del mundo empresarial y la salud, reflexionan sobre el impacto que dejará la pandemia en la salud y bienestar emocional de los trabajadores y las organizaciones argentinas. En la instancia, además se presentará el libro "Regulación del estrés en tiempos de pandemia: pautas para la resiliencia organizacional", un trabajo de investigación realizado por Siglo 21. El libro es gratuito y ya está disponible para descargar.

Los argentinos están sintiendo de cerca los efectos de la pandemia y el burnout. Así lo identificó el último Índice de Bienestar Emocional y Estrés en los trabajadores, realizado por el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21. Por eso, con el fin de profundizar en los alcances de este síndrome y el papel de las instituciones en esta coyuntura, la casa de altos estudios llevará a cabo un panel virtual para abrir el debate y proponer posibles soluciones.

¿Cuáles son los principales desafíos que deberán enfrentar los trabajadores y las organizaciones? ¿Cómo están actuando las organizaciones con sus colaboradores? El próximo miércoles 8 de julio, de 18 a 19:30 horas, se trasmitirá por Facebook Live, un panel de expertos que buscará responder sobre estos interrogantes y exponer las diversas miradas sobre los resultados que ponen de manifiesto el alto nivel de burnout, transversal a toda la sociedad.

El panel de disertantes está conformado por: Mgter. María Belén Mendé, Rectora de la Universidad; Dr. Leonardo Medrano, Secretario de Investigación y Transferencia Científica de Siglo 21; Lic. Marcelo Cid, Co-fundador y Presidente de Apex América; y Mgter. Felipe Moyano, Gerente de producto del Grupo OSDE.

En el marco de este evento, además, se realiza la presentación y lanzamiento del libro “Regulación del estrés en tiempos de pandemia: Pautas para la resiliencia organizacional”, un trabajo de investigación realizado por Siglo 21 y puesto a disposición de manera gratuita a toda la comunidad, que abarca temáticas tales como las consecuencias de la pandemia en el estrés de trabajadores argentinos y el impacto de los desórdenes emocionales. Allí, ocho autores expertos en estas disciplinas, proponen recursos psicológicos, organizacionales y personales para hacer frente a un escenario que atraviesa y desafía a todas las organizaciones y sus trabajadores.

El Síndrome de Burnout (conocido como “estar quemado”) se caracteriza por dos síntomas: altos niveles de agotamiento y de cinismo. De acuerdo al último informe realizado en el marco de la pandemia y confinamiento, el 48% de los encuestados indicó que “siempre o casi siempre” le resulta difícil relajarse luego de una jornada laboral. Al 36% cada vez le cuesta más comenzar a trabajar y el 38% se encuentra tan cansado que no puede dedicarse a otras cosas después de finalizar su jornada.

Además del agotamiento, el estrés crónico genera el mencionado “cinismo” frente a las tareas laborales, un estado psicológico caracterizado por una falta de interés e identificación con su actividad. De esta manera, el 26% se siente menos involucrado, el 27% duda que contribuya en algo interesante y el 21% siente que ha perdido interés.

Al analizar las variables sociodemográficas, las mujeres reportan mayor estrés crónico. En relación con la edad, lideran los niveles de burnout quiénes tienen entre 41 y 50 años, luego los comprendidos entre 31 y 40 años. Geográficamente, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son los que presentaron mayores niveles con relación al resto del país.

Los cambios en la actividad laboral generaron nuevas dinámicas, como el trabajo virtual. En este caso, se observan menores niveles de agotamiento y cinismo en quienes pueden seguir trabajando desde su casa con un horario flexible. Esta modalidad es la que menos impacto tiene en los niveles de burnout, por lo que se puede concluir que la flexibilidad horaria constituye un factor protector. En cuanto a puestos o jerarquías, los más afectados son los llamados mandos medios o gerenciales. Esto se relaciona con investigaciones previas, donde se detectan mayores niveles de estrés en dichos roles debido a la alta responsabilidad y baja autonomía que suelen poseer.

En el ámbito económico, los mayores niveles de burnout corresponden al sector con menor nivel de ingresos y menor nivel educativo. Concretamente, el 40% de los trabajadores con primario incompleto obtuvieron puntajes altos para el cinismo y el 20% para agotamiento. En cambio, estas cifras fueron sólo del 2% y 5% para individuos con postgrados. Por otro lado, no se observaron diferencias al comparar sector o tipo de trabajo, pero cabe destacar que los mayores niveles estuvieron presentes en quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas con el sueldo actual, independientemente de su actividad.

“Cuando nos enfrentamos a adversidades disponemos de dos alternativas: paralizarnos o transformarnos. Las crisis son también una oportunidad para el cambio, nos desafían, nos obligan a salir de nuestra zona de confort, nos invitan cuestionarnos e innovar. Este escenario puede ayudarnos a desarrollar recursos y fortalezas tanto individuales como colectivas” reflexiona la Mgter. María Belén Mendé, Rectora de Siglo 21.

A través de su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, Universidad Siglo 21 mide anualmente el Índice de Bienestar Emocional y Estrés en Trabajadores argentinos, un estudio con alcance federal que evalúa los niveles de estrés laboral que experimentan los trabajadores de todo el territorio nacional. Con la experiencia de ser la única institución en el país que realiza esta medición, Siglo 21 pone a disposición de todas las organizaciones un servicio personalizado para conocer en profundidad cómo experimentan y gestionan el estrés los colaboradores, brindando herramientas diagnósticas y de intervención para detectar las principales causas a mejorar, mantener u optimizar los niveles de bienestar y salud psicosocial en la empresa.