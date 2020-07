Jardín Municipal N° 3 Sede Zazpe celebró su primer aniversario Información General 05 de julio de 2020 Redacción Por Lo hizo con una agenda de propuestas especiales para la comunidad del jardín y del barrio, adaptadas a estos tiempos de pandemia. Las actividades se llevaron a cabo a lo largo de todo el mes de junio.

El Jardín Municipal Nº 3 sede Zazpe, celebró su primer aniversario. Esta institución comenzó a recibir niños y niñas el 18 de junio de 2019 y, si bien el acto de inauguración se realizó en el mes de agosto, desde el equipo coordinador de la institución educativa definieron tomar la fecha de junio como su cumpleaños.

“Queríamos que no sea un mes igual a los otros, a pesar de la cuarentena. Entonces pensamos en hacer diferentes actividades pero que todas se encuentren enmarcadas en el mes del cumple del Jardín”, expresó Verónica Luna, directora de la institución.

"No olvidemos que este proyecto nació de la idea y la votación del propio barrio. Por eso queríamos celebrar junto a los vecinos y vecinas, ellos también se sienten parte y están felices de que sostenga las actividades desde hace ya un año", manifestó la secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

“Desde el día uno de este gran proyecto, el jardín nos inspira porque se generó con la convicción y la responsabilidad de seguir construyendo una ciudad y una sociedad con oportunidades para todas y todos sus habitantes, desde los primeros pasos en el sistema educativo. No olvidemos que el nivel inicial es el único que no se repite”, señaló Andereggen.

Por eso, “el desafío es construir experiencias enriquecedoras para todos nuestros niños. Y ese sigue siendo nuestro objetivo a un año de que abriera sus puertas, incluso en tiempos de pandemia", agregó.

Cabe recordar que esta obra fue gestionada por el Municipio con fondos del Gobierno Nacional a través de la implementación del Programa de Mejoramiento de Barrios (ProMeBa), pero, hace cuatro años, suspendió su avance debido a la decisión del Estado Nacional de eliminar los fondos para su construcción.

Fue entonces cuando el intendente Luis Castellano definió concluir la misma utilizando fondos locales para un jardín que, desde un principio, está destinado al nivel maternal, en particular, niñas y niños de dos y tres años de edad. Esto le permitió a cada madre, padre y/o tutor la posibilidad de ir a trabajar dejando a sus hijos bajo el cuidado de personal capacitado y, a su vez, preparar a los pequeños para el inicio formal de su educación.

A nivel local, “este proyecto fue el logro del trabajo articulado entre muchas personas y áreas, que incluyen los talleres barriales, los diferentes jardines municipales, todas las dependencias municipales y todos aquellos que forman parte del barrio”, recordó la directora de la institución. Por eso este aniversario, aunque solo celebre un año, es tan grande y tan feliz.



Una agenda especial de actividades

La primera semana del mes, el equipo del Jardín se organizó para entregar a todas las familias un sobre con una agenda de propuestas para celebrar el primer aniversario de la institución. El mismo incluía un Kit de arte, acompañado de propuestas artísticas para realizar en familia, una bolsita con semillas que se entregan desde el Taller de huerta, bajo al lema “La huerta del Jardín brota en sus casas”.

La semana del 8 al 14 de junio, se armó ¡La Banda del Jardín! Con la cercanía de la fecha, se envió a los grupos de WhatsApp la invitación paras que todas y todos juntos le canten el feliz cumpleaños al Jardín.

Para ello se les propuso a las familias confeccionar Cotidiáfonos con elementos reciclados. Además, se les pidió como consigna que pensaran en una frase, en palabras sueltas, en una canción o un dibujo que respondiera a la pregunta: ¿Qué representa para ustedes el jardín del Zazpe? La idea era recuperar las ideas y sentimientos, que las familias tenían sobre la presencia de la institución en el barrio y en sus vidas y, si se animaban, se filmaran en familia, expresándolos.

A esto se sumó el armado de la Sección Recuerdos del Jardín, una recolección de fotos entre todas las personas que participaron de la construcción colectiva de esta institución tan importante en el barrio y todo el sector norte de la ciudad.

Con todo el material recibido, se elaboró un pequeño documental que se presentó y se compartió en todas las redes internas de la institución, entre los grupos de Facebook y WhatsApp, con los equipos docentes, con las familias, con los niños y las niñas y, este fin de semana se hizo público en las redes de la Secretaría de Educación. Como todo, desde el día uno en el que surgió este proyecto: de manera colectiva y colaborativa.